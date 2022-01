MAJKA NOVAKA ĐOKOVIĆA ZAVAPILA: ‘Nitko nas nije htio razumjeti, pa sina su mi izbacili iz gimnazije’

Autor: Andrija Kačić Karlin

U srpskim medijima pojavila su se zanimljiva izlaganja roditelja tenisača Novaka Đokovića, jednog od najboljih svjetskih sportaša. Srđan i Dijana Đoković bez krzmanja otkrili su male „tajne„ Novakovog odrastanja. Novak jest bio živo dijete, očito, ali mu je školovanja trpilo zbog stalnog teniskog usvršavanja i čestih putovanja.

Pa je tako majka Dijana rekla:

„Ja sam išla kod učiteljica i razrednica. Mnogo puta su me osuđivale što moja djeca ne idu u školu. Novak nije išao redovno u školu jer je morao putovati izvan zemlje, bili smo prisiljeni da ga s 12 i pol godina pošaljemo u Njemačku da bi se usavršavao. Morali smo to uraditi iako nam je bilo jako teško. Ti nastavnici nisu imali nikakvog razumijevanja za to, čak su me osuđivali da ću upropastiti dijete i da će ostati nepismeno i neobrazovano. Novak je dokazao da nije tako„, ispričala je Dijana Đoković.

Priča ide i dalje:

„Mnogo puta sam čak i u gimnaziji, takozvanoj sportskoj, koja nema veze sa sportskom gimnazijom po meni, nailazila na to da nemaju razumijevanje za dijete takvog kalibra s već postignutim nekim rezultatima. Tada je bio kod Nikole Pilića u Njemačkoj. Nisu imali razumijevanja da on ne može sjediti u školskoj klupi, on je bio dva dana u školskoj klupi. Morala sam ići na disciplinsku komisiju, obrazlagati gdje je sve moj sin bio. Naravno da su me i oni ocrnili i na kraju je izbačen, odnosno ispisan iz te sportske gimnazije. Rekla sam im da nikome ne kažu da su ‘s’ od sportske gimnazije. Trebali su mu dati podršku, dati mu gradivo koje će savladati„.