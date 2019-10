Photo by Laszlo Szirtesi/Getty Images

MAĐARI OPTIMISTIČNI UOČI UTAKMICE: ‘Možemo iznenaditi Hrvatsku’

Autor: Mario Lacković

Hrvatska sutra dočekuje Mađarsku na Poljudu u kvalifikacijskoj utakmici za Europsko prvenstvo 2020. godine. Mađari puni optimizma dolaze u Split, unatoč nekim kadrovskim promjenama.

Izbornik Marco Rossi ne može računati na junaka iz prve utakmice Matu Patkaia, Salzburgova veznjaka Dominika Szoboszlaija, braniča Krisztiána Tamása (Zalaegerszeg TE) koji je trebao debitirati, dok je pod upitnikom Barnabás Bese (Le Havre). Zbog kartona su, pak, za Split otpali veznjak Adam Nagy te stoper Botond Barath.

No unatoč tome Mađari s optimizmom dolaze u Split, smatrajući da mogu ponovno iznenaditi svjetske viceprvake. David Siger, nogometaš koji je debitirao protiv Crne Gore smatra da imaju šansu.

“Imat ću veću ulogu u nadolazećim utakmicama zbog ozljeda, no to me neće poremetiti. Mi smo pokazali već u Budimpešti da smo sposobni za pravi rezultat i utakmicu, ali isto su pokazali i Hrvati protiv Slovačke. Nastojat ćemo odraditi utakmicu na Poljudu najbolje što znamo protiv svjetskih viceprvaka te bi nam i jedan bod bio vrhunski rezultat”

Mađari su iznenađeni pozivanjem Roberta Feczesina, napadača Ujpesta koji se vraća u reprezentaciju nakon osam godina. Posljednji od 11 nastupa upisao je još 2011. godine, a sada ga je vratila dobra forma i četiri gola u prve tri utakmice. Priznao je kako imaju pred sobom težak zadatak, ali da su mu dorasli ako sve odrade bez greške.