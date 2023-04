‘MA TVRDOGLAV JE LIK, A TEK KOLIKO JE BAHAT’! Otvoreno o krizi: ‘Pa nek mu daju milijune eura, ali zadnji mamićevac mora ići!’

Autor: Dnevno.hr/ I.L

Bad Blue Boysi nisu grupa koja će svoju momčad nakon loših rezultata posložiti u vrstu i onda im svašta govoriti s tribine. Nisu ni grupa koja će se derati igračima da skidaju dresove. BBB imaju drugu metodu, a to je šutnja. Poslije svake utakmice BBB zajedno s igračima pjevaju svoje pjesme i skandiraju “Šampioni”. Međutim, kada momčad ne igra kako spada nema skandiranja. Igrači dođu pozdravit navijače, a oni šute.

Tako je bilo ovog vikenda protiv Gorice. Dinamo je drugi put u ovoj godini remizirao sa zadnjom Goricom i praktički iz riješenog prvenstva vratio nadu za naslov svojim najvećim rivalima. Stav navijača je jasan. Glavni krivac za loše igre je Ante Čačić. Dinamo je ovo proljeće od moguća 33 boda uzeo njih 22 što je drugo najlošije proljeće otkada je Lige 10. Navijači su ogorčeni potezima Ante Čačića, a pitali smo ih za mišljenje.

“Koji je to tvrdoglav lik pa u životu to nisam vidio. Čovjek je toliko bahat i pun sebe kao da je uzeo 14 Ligi prvaka i SP. Ne znam je li gori trener ili sportski direktor. Glupa je uprava što uopće starcu da da bude sportski direktor.”





Napadaju Čačića

Drugi navijač je pak malo precizniji: “Kao trener griješi kroz cijelu sezonu. Postavio je dobru utakmicu 4 puta ove sezone. Dva puta Chelsea i dva puta Hajduk. Ni on sam ne zna kako. Što se tiče te taktike najviše mi smeta taj Ljubičić na lijevom beku. Mislim o tome su već romani ispisani, ali evo igrao je sada protiv Istre veznjaka. Izgledao je pogubljeno. Svojom tvrdoglavašću je izgubio dva igrača. Prvo Ljubičića, drugi je Bočkaj. Gdje je on nestao? Zašto ne igra?”

To su samo neka od pitanja koji si navijači postavljaju. Čuđenje ipak najviše izaziva njegovi kadrovski potezi. “Pa to je tužno. Prodao si Oršića, Ademija, a tebi nije ni na pameti da dovedeš zamjenu. Ok, za Oršića sam mislio da će ga Rukavina zamijeniti. Na kraju on ima manje minuta od Zagorca ove sezone. Bulat je kao nasljednik Ademija. Dečko nije igrao godinu dana i najednom mora uskakati na mjesto Ademija.”

Novi trener

Navijači vječno pate za svojim miljenikom, Marko Tolićem: “Žao mi je Tolića. Domaći dečko koji baš živi za klub. Ne znam pišu da nije kvaliteta za Dinamo. Ja mislim da je, bar za HNL. Nije samo odlazak Tolića problem. Kad pogledaš prodo si Andrića, dao si Kulenovića i na kraju je sada otišao i Emreli. Dakle imaš dva napadača. Petko nije klasični golgeter, a Drmićevo zdravlje je upitno. I onda kaže da imamo širinu.”

“Bizarno je da nikog nije ni pokušao dovesti na zimu. Beljo je kao bio skupa a 3 “milje”, a vidim da za Frigana sada daju 5. Pa tko je tu lud. Treba nam napadač, desno i lijevo krilo, veznjak i lijevi bek. Dakle na ljeto se mora ozbiljno potrošit jer ovakva momčad neće ući ni u Konferencijsku.”

Do Europe ima još vremena, ali Hajduk je sve bliži: “Najveće je pitanje hoće li Petković biti spreman. Kad je on u igri Dinamo liči na nešto, bez njega ne bi se čudio da ispustimo i tih 7 bodova. Iskreno ako bi porazom od Šibenika u kupu Čačić dobio otkaz onda neka izgubimo.” Drugi je pak malo pozitivniji: “Ma možemo bit loši, ali Hajduk nije toliko dobar da iskoristi svaki naš kiks. Titula ostaje u Zagrebu.”

Vječno je pitanje tko će biti novi trener Dinama. Navijači uvijek zazivaju Bišćana i Bjelicu. Teško da je to realna opcija pa su počeli vrtiti druge kombinacije: “Od Bišćana i Bjelice nema boljeg da se razumijemo. I dodao bih još Jovićevića, ali on je ispao žrtveno janje u sukobu Mamića i Bjelice. Gledao sam malo hrvatske trenere i zapravo mi je samo Prosinečki ostao. Po meni nije dovoljno dobar da vodi Dinamo i još je i Zvezdu vodio to mu je dodatni grijeh. Ali on je valjda jedini od tih legendi koji još nije bio trener.”









“Meni je od svega najbizarnije što su svi skoro Mamićevi ljudi otišli, a jedino je Čačić ostao. Lik je virio Mamiću znaš već iz čega, bio je njegov prvi pijun i dalje je na klupi. Dinamo ima para ko blata neka mu plate tu otpreminu, zahvale se i nek se gubi jednom za sva vremena. Kaj se tiče novog trenera, nemam neke ideje. ”

Dinamo za vikend igra protiv Lokomotive. Tamo su prošle godine po nevremenu odigrali 1:1 i samo prvenstvo doveli u veliko pitanje. Navijači su tada poslije utakmice šutjeli. Ovaj puta nadaju se da će biti skandiranja “Šampioni” i da će na kraju i ovo biti šampionska sezona.