‘MA TO ME BAŠ UZBUĐUJE’! Djevojka poznatog nogometaša sve je šokirala, ima baš neobičan ‘fetiš’

Autor: Dnevno.hr/P.V.

Djevojke nogometaša, poznatih nogometaša, često su tema globalnih medija, jer riječ o ljepoticama gotovo bez iznimnki, a isto tako, kako su to mahom manekenke i “instagramuše”, lako pronalaze put do fanova…

A jedna se baš potrudila da osvoji naslovnice! Oriana Sabatini 26-godišnja je argentinska pjevačica, manekenka i glumica. Ipak, unatoč širokom životopisu, popularnost dijelom duguje i činjenici kako je već pet godina u vezi s Paulom Dybalom.

Dakle, kao što je poznato, igrač Rome, argentinski reprezentativac, upravo je nedavno u Kataru okusio slad penjanja na krov svijeta. A svoju djevojku je upoznao 2017. na koncertu Ariane Grande.





Ima svoj san i to želi biti

Argentinka je nedavno u fokus javnosti stigla čudnom izjavom, koja je bila poprilično iznenađujuća.

Ima poseban “fetiš”.

“Volim biti u prisutnosti mrtvog tijela, to me uzbuđuje”, rekla je Sabatini koja je već položila prvi ispit iz tanatopraksije, metode koja omogućava usporavanje procesa raspadanja leševa tehnikom balzamiranja.

Zna što je njezin poziv.

“Moj san je postati mrtvozornik. Ne znam kako to objasniti, ali oduvijek me fasciniralo vidjeti beživotno tijelo. Završit ću kao i svi ostali i to me fascinira”, rekla je Dybalina djevojka.

Manekenka je, ali ipak je nešto originalnija od djevojaka nogometaša, definitivno se izdvaja.









“Ona nije normalna, kakva pojava”, samo su neke od reakcije Argentinaca po društvenim mrežama…