‘MA TKO SE USUDI ODBACITI HRVATSKU’!? ‘Hrvatska cijedi Modrića do zadnje kapi’

Autor: Dnevno.hr/P.V.

Svjetski mediji opet se natječu u hvalospjevima na račun Hrvatske, Luke Modrića, čudesnih Vatrenih.

Englezi oduševljeno pišu o Hrvatskoj koja opet podsjeća na onu iz 2018. godine, te hvale hrvatskog kapetana.

“Hrvatska cijedi svaku kap iz kapetana i superzvijezde Luke Modrića kako bi održala nade za osvajanje Svjetskog prvenstva.”, pišu Englezi.





‘Luka ne zabija, ali…’

I dok je Dalić protiv Japana izvadio Modrića u 99. minuti, ovoga puta Luka je jurišao do kraja.

“Hrvatska je ovaj put iz svog 37-godišnjeg totema iscijedila sve dok ju je vodio u još jedno polufinale Svjetskog prvenstva. Hrvatska ima zgodnu naviku voditi suparnike do smrti prije no što ih ubije. Njezinih pet posljednjih pobjeda u nokaut-fazi svjetskih prvenstava došlo je nakon produžetaka, a četiri nakon jedanaesteraca”, piše The Independent.

Svjesni su njegove uloge…

“Možda Luka rijetko zabija odlučujuće golove ili čak daje značajne asistencije, ali zato oblikuje igru po svojoj volji, uvijek izvan dosega protivničkih veznjaka, koji hvataju njegovu sjenu. Može se izvući iz svake zastrašujuće pukotine i primiti i vratiti svako dodavanje. Da je Casemiro uz sebe imao Modrića, kao što je to bilo u Real Madridu, Brazil ne bi otišao kući.

Modrić je u središtu postavljanja Hrvatske kao moderne nogometne sile. Ona je 12. na FIFA-inoj ljestvici i nitko iznad nje nema ni blizu tako mali broj stanovnika kao Hrvatska s 3.9 milijuna. Finale Svjetskog prvenstva 2018. činilo se kao iznimka, ali sada idu u drugo uzastopno polufinale. Tko ih se sada usudi odbaciti?

Unatoč svim pričama o Messijevoj sudbini i kako je ovo njegovo vrijeme, bilo bi nešto poetično i u tome da 18. prosinca Modrić postane svjetski prvak. Hrvatska cijedi svaku kap iz kapetana i superzvijezde Luke Modrića kako bi održala nade za osvajanje Svjetskog prvenstva”, pišu Englezi.