‘MA TAJ SUDAC JE KUR*ANJSKI SUDIO!’ ‘Hrvate je oštetio, pa to nije normalno što je radio! A ima i još nešto!’

Autor: Andrija Kačić Karlin

„Mene će smetati pljuvačina koja će se sada dogoditi„, dočekao nas je Ćiro Blažević kada smo ga pitali za komentar naše partije protiv Engleske (0-1)…

„Znam sve to, kroz sve te pljuvčke sam prošao. A ako nismo igrali dobro nismo igrali ni loše. Pa, igrali smo protiv Engleza, ne protiv Gibraltara. Makar je, hmm, i Gibraltar njihov. Lako smo se mogli izvući neporaženi, pa čak ih i zaskočiti makar puno stvari nije štimalo. Englezi su u utakmicu ušli kao da igraju protiv reprezentacije svijeta, s puno strahopoštovanja„, priča nam Ćiro.

Pitamo ga kako je moglo bolje završiti?

‘Sudac je sudio kurvanjski!’

„Nogometnu utakmicu determninira događaj ili dva, a mi smo tu zapeli. Ona krasna usamljena pozicija Perišića u prvome dijelu i početnički šut, pa nespretan Rebić na par metara od vratara, ni Englezi nisu imali takve zgode, promislite„?

Onda nam je Ćiro Blažević sasuo nekoliko rečenica u lice:

„Moram to reći, nisam ja ni službena osoba ni netko i nešto u svjetskom nogometu danas. Zbog takvih rečenica sam znao prije nastradati. Sad ne mogu. Mislim da je onaj talijanski sudac, Orsatti, je li, sudio kurvanjski. Bio je pristran sve koliko se može biti. Pa on nije poštovao pravilo da je sudac zrak, kada ga lopta dotakne da se ne prekida igru. Ali, on je sve sudio na našu štetu, a činio je to u bezbroj drugih momenata. Na takvoj razini natjecanja ovkvo suđenje je ispod svake razine„.

Za kraj je dodao:

„Ništa nije izgubljeno, neka se mi još jednom susretnemo s Englezima, ako će biti moguće, pa ćemo vidjeti. Mi moramo priđoći dalje, to je osnovni cilj. Ja i dalje vjerujem. Ali, nemojte kuditi, pa nismo zapeli na Gibraltaru”!