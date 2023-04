‘MA SUDAC JE PRERANO PREKINUO MEČ!’ Bivši hrvatski boksač komentirao šokantan Babićev poraz, a to nije sve…

Autor: Ivan Lukač

Alen Babić nije uspio postati prvak svijeta i tako napraviti ono što je u samostalnoj Hrvatskoj uspjelo samo Stipi Drvišu. “Savage” je pao već nakon minute i pol. Poljak Rozanski slavio je pred svojom publikom i pojas ostavio u Poljskoj.

“Srce mi je slomljeno. Ne znam što se dogodilo. Nisam osjetio nijedan udarac. Nemam nikakvih tragova na licu. Osjećam se kao da sam odradio zagrijavanje, a odmah nakon toga je uslijedio i kraj borbe. Izgubio sam nokautom od boksača koji me pobijedio mojim stilom i ne mogu kriviti nikoga osim sebe samog. Rozanski me pobijedio u mojoj igri i to me najviše boli… Sada ću se vidjeti sa svojim starim “prijateljem” depresijom. Dugo se nismo vidjeli, ali vratit ću se.” rekao je preko instagrama.

Što je stvarno istina. Babić je borac kojeg ne krasi tehnika nego srce i gotovo ulični način borbe. Upravo na takav način je Rozanski i dobio. Poljak je od prvog "gonaga" krenu s jakim udarcima te Babić nije imao šanse.





Prerani prekid?

Sam prekid borbe komentirao je i naš nekadašnji boksač, Stjepan Božić: “Po meni je trebao pustiti još 15-20 sekundi i nakon toga bi sve bilo kristalno jasno. Možda je Babić mogao preživjeti rundu, možda bi se Poljak ispucao, pa bismo gledali dužu borbu. Tko zna što bi bilo. Po meni ovo nije bilo za prekid i prije bih rekao da je to bio početak kraja” napisao je na Facebooku.

Njegovu objavu komentirala je i naša proslavljena boksačica, Ivana Habazin:

“Problem je što Alen nije vraćao udarce, a s obzirom na to koliko je boksača nastradalo u posljednje vrijeme, suci su oprezniji. A i dobivaju upute prije meča da prekinu ako borac ne vraća udarce.”

Jedno je sigurno, a to je da je pred Babićem sada težak puta prema povratku na vrhu, ali ako je kao zaštitar u noćnim klubovima stigao do borbe za pojas, ne sumnjamo da će sada kao drugi boksač svijeta još jednom probati napasti titulu.