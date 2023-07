Petković mora dobiti milijunski ugovor, jer Dinamo bi mogao izgubiti puno više

Autor: Andrija Kačić Karlin

Samo jedan jedini dodir na utakmici Super kupa potvrdio je njegovu enormnu vrijednost. Bio je to potez nogometnog velemajstora, što bi stari sportski reporteri rekli:

“Zbog toga se i dolazi na tribine”.

Znamo, Dinamo je u pregovorima s Brunom Petkovićem. Koji za svoj ostanak u modrome dresu traži godišnji ugovor vrijedan milijun i dvije stotine tisuće eura. Pravo rečeno, bila bi to najveća plaća jednog Dinamovog igrača u povijesti.





Maksimir ga mora platiti

Nije da nema zanimanja za Petkovića, u maksimirskim uredima sigurno stoje ponude za njega u ladicama. No, možda one nisu toliko izdašne kako bi čelnici kluba htjeli. Ili, još uvijek kalkuliraju u predgovorima s Petkovićem. Jer, realno, bilo bi po Dinamo tako dobro da ostane.

U ovakvim situacijama postoje dvije varijante. Prodati igrača za bilo koju najbolju cijenu. Ili ga masno platiti, što Petković i traži, pričekati da isti igrač zabljesne i još podigne cijenu. Pa, onda dođe ponuda od moje boli glava.

U Dinamo kao da nisu sigurni, drugim riječima odlučni, što da naprave. Dinamo je s Petkovićem jedna momčad, bez njega neka posve druga. To je evidentno.

Tvrdi da se za Petkovića zainteresirao Nenad Bjelica koji je nedavno preuzeo Trabzonspor. A već je sebi uzeo Oršića i Benkoviča. Bjelica sjajno poznaje Petkovića, čak ga je svojedobno u Dinamu doslovce vratio u život, nanovo afirmirao. Eh sad, koliko novaca nudi turski klub. Koji, inače, nije naročito financijski moćan. Očito ne dovoljno, pa imamo u odnosu Dinama i Petkovića svojevrstan status quo.

Opet, zna se kako razmišljaju u Dinamu. Najradije bi zaradili na Petkoviću, pritom se oslobodili davanja za njegovu plaću, a s novim novcem tražili bi pojačanja. No, sve je to lijepo zamišljeno. Ali, realno, dobiti dva milijuna za tako raskošnog igrača, bez obzira na sve turbulencije, kao što je Petković zaista jest – sitniš. Do kuda je došlo.

Zato, nekako nam se čini da Dinamo ne bi smio škrtariti na ostanku Petkovića. Prijelazni rok traje do 31. kolovoza. Dakle, ima vremena za rasplet. No, navijači su sigurno za ostanak Brune.









Najgora varijanta po Petkovića bila bi varijanta da pređe u neki drugi klub, pa da tamo bude u nemilosti poput Oršića u Southamptonu, pa si tako upropasti karijeru. Dinamo se zaista čini kao najbolja opcija. I za njega, za Dinamo, pa i za reprezentaciju. On je protiv Hajduka dokazao koliko vrijedi Dinamu.