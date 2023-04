MA PRED HAJDUKOM JE ČUDESNA BUDUĆNOST, ‘DICA’ SU ČUDO! Stariji navijači ovo sanjaju desetljećima, a sreću su im donijeli nemogući klinci

Autor: Andrija Kačić Karlin

Pristalice Hajduka konačno, s neviđenim užitkom mogu otvoriti šampanjac. I to ne jedan, već nekoliko sanduka. Veselje bijeloj navijačkoj vojsci donijeli su juniori koji su se preko velikog Milana (3:1) plasirali u finale Lige prvaka, gdje će se sučeliti protiv nizozemskog Aalkmaara koji je u polufinalu nadvisio lisabonski Sporting.

Ruku na srce, veličanstven je to uspjeh i Hajduka i njegove mlade momčadi. Koja je u dvoboju protiv favoriziranog Milana doslovce opčinila. Dobila je talijansku postavu znalački, onako kako to velike postave i inače rade. Naizgled jednostavno, a to je najkompliciranije. Hajduk je čekao, mudro i strpljivo, greške suparnika. I nemilosrdno ih je kažnjavao.

No, da bi jedna momčad došla u prigodu da kazni jakog suparnika mora biti čvrsta u obrani, pouzdana u svim linijama, mora igrati kolektivno. Čak je bilo veoma zanimljivo gledati kako je ovim mladim igračima usađena sklonost kolektivnoj igri. Ni traga sebičnosti i samoisticanju. Ne, nije Milan uopće bio loš, visio je i Hajduk, ta vratnica ga je kod 0:0 spašavala. No, niti u jednom trenutku kod Hajduka nije bilo panike.





Sjajan uspjeh

I kada je Milan umislio da kontrolira utakmicu kao iz neba sjevnule su tri munje. Direktno u vrata vratara Milana. Prvi gol Vrcića bio je plod fantastične akcije, potom je Pukštas potvrdio zašto je silan talent, da bi Hrgović na kraju oduzeo loptu zadnjem igraču Milana i poentirao.

Ono što želimo reći, posebno istaknuti, Hajduk kod vodstva, ni kod 1:0, ni kod 2:0 nije čuvao prednost. Sve je gledao kako da dotuče suparnika. I to mu je pomoglo. Milan je smanjio na 1:3, dao sve od sebe, pritisnuo Splićane, ali bez uspjeha. Budimirova momčad osjetila je krv i pojela suparnika. Tako to rade velike klape, prve momčadi.

Imamo pravo biti oduševljeni. Ovaj mladi Hajduk koji je eliminirao i Manchester City i dortmundsku Borussiju protiv Milana je odigrao još bolju utakmicu.

U ovoj priči moramo spomenuti i psihološki aspekt ove utakmice, polufinalna na završnom turniru sigurno je emotivno crpila mladiće i tijekom fizički napornih 90 minuta. Srećom, to se nije osjetilo, i u dramatičnim trenucima momci u Hajdukovom dresu pomgali su jedan drugome, nisu se opustili niti sekunde.

Kao što sunce nikad ne izlazi u jedan sat iza ponoći tako i pobjede ove momčadi ne da nisu slučajne, već su epilog koncentriranog talenta, stručnog vodstva i plana igre. Ovaj mladi Hajduk se u svim ovosezonskim utakmicama Lige prvaka niti u jednom trenutku nije pogubio ili raspao. Sjetimo se samo onih desetak jedanaesteraca protiv Borussije, niti jednog Hajdukovi nogometaši nisu promašili. To dovoljno govori o psihologiji ove momčadi.

Nakon sušnih sezona prve momčadi ove igre juniora krijepe Hajdučku navijačku dušu. S pravom. Dokaz je to da se kod nas dobro radi, ne samo u Hajduku.









I bez obzira kako će biti u finalu na splitskom klubu je nelak zadatak. Zadržati ove momke koji bi se uskoro trebali postavljati u prvu momčad, baš poput Vuškovića i Pušktasa koji su i u Ženevi odigrali sjajne partije. Pred Hajdukom bi mogla biti sjajna budućnost.

Na kraju se dogodilo ono što stariji Hajdukovi navijači zagovaraju godinama i desetljećima. Sreću su im donijela ”naša dica”. Jest, to je tako lijepo.