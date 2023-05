‘MA PO TRI PUTA SAM TO RADILA NA DAN’! Slavna olimpijka nije si mogla pomoći: ‘A onda sam brutalno uhvaćena’

Profesionalni sportaši se tijekom svojih karijera često znaju susretati s raznim problemima, a svoj je otkrila Federica Pellegrini, trofejna plivačica, u svojoj je autobiografiji.

U svojoj dugačkoj i uspješnoj karijeri, ova bivša plivačica osvojila je jedno olimpijsko te sedam svjetskih i čak 14 europskih zlata, a umirovila se 2021. godine.

Federica Pellegrini, je i dan danas vlasnica jednog svjetskog, dva europska i 16 talijanskih rekorda, a u svojoj autobiografiji pod imenom ‘Oro’ (zlato), ova 34-godišnjakinja otkrila je kako se borila s bulimijom.

To je bilo rješenje

“Nekoliko mjeseci nakon preseljenja u Milano počela sam se prejedati. Znala sam se prejesti sa sladoledom i pahuljicama, a jednom me i mama tako zatekla. Pitala sam ju je li gladna i rekla da bismo mogli nešto pojesti. Nakon toga sam pojela dva pakiranja šunke i tri paketa krekera. Gledala me sva zbunjena”, piše Pellegrini o poremećaju prehrane i otkriva:

“Navečer bih povratila nakon što sam jela cijeli dan. Radila sam to sistematično, svaku noć prije spavanja, a količina hrane koju sam pojela povećavala mi je osjećaj krivice. Povraćanjem sam si na neki način olakšala bol”, piše o poremećaju prehrane Pellegrini i objašnjava:

