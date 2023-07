Ma past će Srbi ili Crnogorci, Hrvatska ih dobiva: ‘Podignut ćemo naboj protiv susjeda, jer se zna što je naš cilj’

Autor: Andrija Kačić Karlin

Perica Bukić, predsjednik Hrvatskog vaterpolskog saveza, nekad i jedan od najboljih vaterpolista svijeta nije djelovao utučeno nakon poraza Hrvatske protiv Mađarske (10-12) u skupini.

Bila je to utakmica koja je pobjedniku davala benefit direktnog plasmana u četvrtfinale svjetske smotre. Za vjerovati je da će Hrvatska pobjedom protiv Japana osigurati daljnji prolaz, ali tek do osmine finala…

Mađari su bili prejaki

“Ovo nisu Mađari s prošlog Eura u Splitu, sada su višestruko jači. Mi smo unaprijed znali da ih možemo dobiti, ali samo ako ćemo imati poseban, nadahnjujući dan. Ne, nismo ga imali i tijesno smo poraženi. Šteta. Jer, loše se ušlo u utakmicu. Pa smo stalno jurili zaostatak i umarali se previše”, kaže i nastavlja:

“K tome, primilo smo nekoliko golova doslovce u zadnjim sekundama četvrtina. Nismo bili toliko slabiji, baš smo imali i nesreće i nespretnosti. Pa je sve to uvjetovalo i dekoncentraciju u napadu, od 14 prilika s igračem više mi smo iskoristili samo dvije. Premalo za bolji učinak protiv dobre Mađarske”.

Nekad je teži put i bolji put, može li se tako gledati sada na situaciju s našim vaterpolistima.

”Ovisi, vidjeti ćemo. U osmini finala zacijelo nas čekaju ili Srbi ili Crnogorci. Dobijemo li tu utakmicu protiv Japanaca napuniti ćemo se samopouzdanjem, možda nam ta pobjeda u jednoj jakoj utakmici protiv dobrog suparnika podigne naboj. Ipak, ja bih se prvo usredotočio na Japan koji je silno napredovao u ovome sportu.”, kaže i dodaje:

“Prošle godine smo ih jedva dobili, u tri četvrtine su nam bili ravnopravni. Ma, osobno volim da se kvaliteta vaterpola u cijelom svijetu podiže. Stoga se i mi moramo podizati. Mislimo da imamo dobro ukomponiranu momčad. Koja je pod nekim malo drugačijim, sitnijim okolnostima i dobiti Mađarsku. Tu vidim svoj optimizam”.

“Mi zaista želimo doći do finala koja osigurava direktan plasman na olimpijske igre. Ništa još nije izgubljeno. No, tu želju ima barem pet-šest momčadi. Mislim da će nam se forma kroz turnir dizati, uvijek to tako ide kod nas. Mi smo aktualni europski prvaci i naše želje zaista nisu nerealne.”, rekao je i zaključuje:

“Ipak, razmišljamo samo o sljedećem suparniku. Budemo li protiv cijelo vrijeme Japana dobri, jer smo u navratima bili dobri i protiv Mađara, onda to znači da smo na pravom putu. Ničega se u ambicijama nismo odrekli, samo izgleda da idemo malo okolo”, završio je Perica Bukić.