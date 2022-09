‘MA OVO JE VELIKO UPOZORENJE HRVATSKOJ’: ‘Nikad se ne predaju, a jedna stvar je posebno nevjerojatna’

Autor: Andrija Kačić Karlin

Spektakularno europsko vaterpolsko prvenstvo doživjeti će svoj klimaks finalnom utakmicom Hrvatske i Mađarske. Cijelo prvenstvo obilježeno je silnom izjednačenošću, te sjajnom atmosferom na tribinama, napose kada je igrala naša reprezentacija. Skoro deset tisuća ljudi na svakoj utakmici Hrvatske jest nezaboravna scena…

Još prije prvenstva naš izbornik Ivica Tucak govorio je kako ga veseli podrška publike, ali da mora puno raditi s igračima na psihološkoj razini kako im ta gorljiva podrška je bi bila uzrok treme, teret i neugodnost. Ipak, tijekom turnir stvorena je simbioza naših igrača s navijačima, pa nećemo biti pretenciozni ako ćemo reći sljedeće.

I publika u Splitu je zaslužna, ohoho, i te kako, za plasman Hrvatske u finale.





Finale za Hrvatsku

Pomoćni izbornik francuske reprezentacije, koja je uzgred budi rečeno, slomila Srbiju, naš Vjeko Kobeščak, u finalnom srazu Hrvata i Mađara kaže:

”Mnogi misle da je iznenađenje pobjeda Mađara protiv Španjolaca u polufinalu. Možda jest malo, ali nije preveliko. Mađari imaju sjajnu lepezu igrača koji se ravnomjerno koriste. U takvim utakmicama, polufinalnim ili finalnim adrenalin je golem, sve su momčadi izvanredne i odlučuju detalji. Po mom sudu, u takvim utakmicama i ne može biti favorita„, govori Vjeko Kobešćak, pomoćnik u francuskoj reprezentaciji. Koju je s prvenstva eliminirala Italija, s uvjerljivih 16-8. Hrvatska je te iste Talijane dobila u polufinalu, s tijesnim golom prednosti.

”Dvoboj Hrvatske i Italije bio je fantastičan, kakvih tu ima igrača s obje strane. Presudio je neki mali jezičac na vagi, baš kako se i rješavaju takve utakmice. Biti će tako i u finalu, nema tu, ne može biti, favorita„, veli Vjeko Kobešćak.

Dvoboj Hrvatske i Mađarske je prvi finale za Hrvatsku na europskim prvenstvima nakon 2010. godine, kada su kao domaćini u Zagrebu Hrvati uzeli zlato. Kako vrijeme brzo prolazi!

Mađari su u tom polufinalnom srazu bili autsajderi, pa prije koji mjesec su Španjolci na svjetskoj smotri baš u Budimpešti uzeli zlato. Mora se također znati da su na SP na svom terenu Mađari potpuno podbacili i osvojili tek sedmo mjesto. Očito su vrijeme do nastupa na EP u Splitu odlično iskoristili. Na utakmicama ih prati tisuću navijača i dosad melju sve pred sobom.

„Zapanjujuće s koliko su se entuzijazma Mađari vratili, u polufinalu su gubili u prve dvije četvrtine protiv Španjolaca, par puta se obranili da ne odu na minus od tri zgoditka. A kad su se razigrali kasnije Španjolci su nestali. Dakle, upozorenje je to i hrvatskoj reprezentaciji, ovi Mađari se ne predaju. Osobno, mislim da je u hrvatskoj reprezentaciji više igrača, koji su se razigrali na ovome turniru. Ili je to možda samo moja želja, nebitno. Biti će to finale za pamćenje, kao što je bio i cijeli turnir„!