MA OVAJ ČOVJEK IMA NOĆNE MORE OD MODRIĆA! ‘Pa samo zato jer je on još uvijek tamo’!

Autor: Andrija Kačić Karlin

“Nogomet je u suštini jednostavna igra, ali je najteže igrati jednostavan nogomet”.

Rečenica je to Johana Cruyffa, znamenitog nizozemskog nogometaša i trenera. Izrekao ju je samo jednom. A njegov učenik, blistav nogometaš i trener Pep Guardiola ponovio ju je tko zna koliko puta.

Za Pepa Guardiolu, Johan Cruyff je predstavljao sve što je želio biti kao trener i menadžer i on je postao Cruyffov predani učenik, koji je na kraju diplomirao s odličnim uspjehom.





Veliki sudar

Guardiola je profesionalnu igračku karijeru započeo je 1990. godine u Barceloni, igrao je i za Bresciju, Romu, Al-Ahli i Dorados de Sinaloa. Od 2007. godine je bio trener u B momčadi Barcelone, a od 2008. do 2012. godine je bio trener glavne momčadi Barcelone. S kojom je osvojio šest naslova španjolskog prvaka, te dva naslova Live prvaka,

Engleski nogometni klub Manchester City je početkom 2016. godine službeno objavio da će ovaj španjolski nogometni stručnjak od sezone voditi klub. Glavni cilj bogate uprave Cityja je bio – dominacija u engleskom nogometu, ali i osvajanja Lige prvaka. Prvu obavezu Guardiola je ispunio, drugu nije. I po tome će se ocjenjivati njegov mandatu u Manchester Cityju.

A polufinalni sraz madridskog Reala i Manchester Cityja biti će krucijalan za Guardiolu. I dok su još ne tako davno i naš Prosinečki, pa i Mourinho, Klopp i ostali tvrdili „kako je Guardiola najbolji trener na svijetu”, danas je takvih tvrdnji sve manje. Taj nedostatak pokala Lige prvaka u klupskim vitrinama Cityja umanjuje ocjene Guardiole u ocjenjivanju njegove uspješnosti.

Često se njegova Barcelona hvalila kao nenadmašno kvalitetna tehničku momčad, prepuna igrača sklonih mašti, kreaciji i nadigravanju. U takvim ocjenama posve su se zanemarivali činjenice o izvrsnoj tjelesnoj pripremljenosti tadašnjih nogometaša Barcelone. No, Guardiola je to dobro, predobro znao.

Uostalom, ta Barcelona bila je i njegovo djelo. Pa je, sukladno svom znanju, shvatio da i u Cityju mora jako raditi na fizičkoj pripremi. Jer, nema Guardiola bolje igrače u Cityju nego što ih ima Barcelona.

Pep Guardiola do sada je u trenerskoj karijeri osvojio uistinu sve što se osvojiti može. To zapravo ne čudi, gledajući da je sjedio na klupi Barcelone, Bayerna te aktualno Manchester Cityja. No, i u Bayernu su od njega očekivali Ligu prvaka, pa ništa! Pa se nametnuo zaključak da unatoč tome što je čak dva puta osvojio i Ligu prvaka, kao trener Barcelone 2009. i 2011. godine, uz njega konstantno dolazi stigma trenera koji nije sposoban osvojiti elitno europsko nogometno natjecanje s nekim drugim klubom.









Lani je opet bio korak prekratak, sredio ga je u polufinalu Real s Modrićem. I ne tako davni bio je upitan od novinara zašto mu je tako teško osvojiti Ligu prvaka, a on je onda oduševio odgovorom.

“Zato što je Real Madrid uvijek tamo”, rekao je Guardiola.

Mnogi smatraju kako je glavni razlog njegovog neuspjeha što u najvažnijim utakmicama vrlo često mijenja svoju filozofiju i eksperimentira. Ne libi se Guardiola objašnjavati zašto je „neuspješan” u Ligi prvaka nakon maestralnog vođenja Barcelone.









Vratimo se mi malo opet odnosu Guardiole i Cruyffa.

”Bio je jedinstven, potpuno jedinstven,” rekao je Pep Guardiola o Johanu Cruyffu. „Bez njega ne bih bio ovdje. Znam sigurno da je to razlog zašto sam trenutno menadžer Manchester Cityja , a prije toga Bayern Münchena i Barcelone„.

Ruku na srce, Pep Guardiola izgradio je Manchester City u momčad koja je preuzela filozofiju ”totalnog nogometa’ Johana Cruyffa. No, izgleda da nešto nedostaje. Ta europska kruna. Cruyff, koji je umro u dobi od 68 godina 2016. godine bio je trener koji je oblikovao Guardiolina uvjerenja kada je mladi Pep, Katalonac kao mladi igrač napredovao kroz redove u slavnoj Barceloninoj akademiji La Masia.

Iako se za mnoge partije Cityja govori kao da ”nisu s ovog svijeta”, Guardiolina postava iz tog engleskog grada još uvijek je nedorečena. Nema naslova Lige prvaka. I samo je jedna istina. Guardiola će se suditi samo na jedan način. Je li sa skupom momčadi Manchester Cityja osvojio Ligu prvaka ili nije?

Hmmm, možda bi mu taj doseg bio lakši da u Realu nema našeg Luke Modrića…