‘Ma oni tamo žele da se Modrić odrekne Hrvatske’! Legenda otvoreno: ‘Velik je to rizik, ako povuče taj potez’

Autor: Andrija Kačić Karlin

“Ne smijemo biti tužni, od razočaranja nema ni – r!”, u takvom tonu nas je dočekao Saša Peršon, svojedobno sjajan hrvatski nogometaš koji je branio boje i Rijeke i Hajduka i Dinama. Pouzdani igrač koji je u svim sredinama ostavio vidljiv trag danas trenira mlađe uzraste Orijenta, prati utakmice širom svijeta, a voli komentirati za naš portal.

”Utakmica protiv Španjolske doslovce je prototip jedne finalne utakmice u kojoj se suparnici međusobno poštuju, kao što se vidi da se boje jedni drugih. Nije slučajno utakmica završila bez golova, iako se dobro igralo u polju. Mi nismo zakazali, možda su Španjolci na kraju ispali malo bolji sa snagom, ali to nije toliko bitno. Pobjednik je odlučen kroz jedanaesterce i mora nas to boljeti, jer smo znali u tome biti odlični, a sada nismo. Realno, svi španjolski penali su bili izvedeni majstorski”.

Kao trener što mislite kako je Dalić postavio igru i jesu li izmjene bile dobre?





Dalić je vukao dobre poteze

“Sve što je izbornik napravio bilo je logički. Ne bih mu zamjerio ni treptaj oka. Pa, igrali smo fino, nismo se bojali držati loptu i posjed protiv Španjolaca koji su za posjedom lopte luđi od nas. To ne može nijedna momčad na svijetu. Mi možemo. Da nam je nedostajalo konkretnosti da se primijetiti u nedostatku udaraca s distance.”, kaže i nastavlja:

“Teško je s kombinatorikom doći kod Španjolaca ispred golmana sam. Makar smo dvaput uspjeli, meni je žao one Kovačićeve lopte koja je poslala Majera u prostor. To je moglo bolje završiti, ali Majer nije napadač, tu je upao iz drugog plana”, rekao je Peršon. I dodao.

“O jedanaestercima ne bih više. Svaka nama čast na svim uspješnim jedanaestercima do sada. Ali ću vam reći, na penale možete izgubiti i od Andore ili Gibraltara.

Kao bivši stoper, opet vas pitamo za dojam o igri Šutala i Erlića?

Protiv ‘španera’ kakvi su Španjolci oni morali biti skroz fokusirani. I bili su odlični, možda se kod Erlića osjećala trema, ali prebrodio ju je. A Šutalo je bio maestralan, bez greške. Pritom su sjajni sudjelovali u igri i držanju lopte. Pokretali su naše napade, nisu ‘falšali’, s njima zaista moramo biti zadovoljni. Oni su nam dobar zalog za budućnost„.

Recite nam, vele da je Modrić donio odluku glede daljnjeg igranja za reprezentaciju. Mi je još ne znamo? Budimo pragmatični, je li bolje ranije ostati bez Modrića i priviknuti se do Eura na igru bez njega ili čak preuzeti rizik i koristiti ga u kvalifikacijama, što bi značilo da bi nastupao na Euru u Njemačkoj dogodine?









“Kao reprezentacija morati ćemo prihvatiti činjenicu da ćemo uskoro morati ostati bez Modrića. Prema tome, na to se i treba što brže priviknuti. Gledajte, i Real će htjeti da se odrekne reprezentacije. Mi imamo igrača na njegovoj poziciji, istina takvu kvalitetu kao Modrić možda nećemo imati desetljećima.”, kaže i zaključuje:

“Ali, to je druga priča. Ako Modrić nastavi igrati sadašnje europske kvalifikacije onda će to učiniti da bi nastupio i na Euru. I to realno može isto biti rizik. Zato mi je najviše žao da nismo osvojili Ligu nacija, pa da mu pripravimo veličanstven oproštaj. Prije ili kasnije, opet velim, morati ćemo imati igru bez Luke Modrića. Jednostavno, takav je život. Ajde vi meni recite, što vi mislite. Je li bolje da ode sada ili kasnije?”; upitao nas je na kraju Peršon.

I? Nismo znali odgovor!