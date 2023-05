MA NITKO NIJE RADIO KAO OVAJ HRVATSKI KOMENTATOR! Pamtit će ga po najslavnijoj rečenici ikad, a Jugoslaviju je ostavio u čudu kad je ovo izgovorio

Autor: Andrija Kačić Karlin

Njegov glas, temperament i spontanost bili su nenadmašni. Zapravo, bio je prvi sportski reporter i komentator u bivšoj Jugoslaviji koji je oduševljavao mase kraj radijskih i kasnije televizijskih aparata. Mladen Delić rođen je u Sinji, 15. siječnja 1919. godine, umro je u Zagrebu, 22. veljače 2005. Ostavio je u našoj kolektivnoj memoriji toliko sportskih uspomena, ushita, veselja, ali i one dostojne tuge, kakva tuga u sportu i treba biti. Mladen je tema našeg feljtona o legendama, istinskim komentatorskim legendama ovih prostora…

Novinarstvom se počeo baviti poslije Drugog svjetskog rata pišući za Narodni sport i Borbu te radeći za Radio Zagreb. Svoj prvi radijski prijenos imao je 1947. godine, a profesionalni novinar je od 1950. kad je utemeljio Sportsku redakciju Radio Zagreba. Bio je pionir sportskog programa i na Hrvatskoj televiziji, na kojoj je radio kao novinar, reporter, urednik i komentator od 1965. do umirovljenja 1984. godine.

Pripremao je i vodio prve sportske emisije TV Zagreb, a 12. svibnja 1957. komentirao je istovremeno i za radio i za Televiziju prvi prijenos u povijesti televizije u Hrvatskoj – nogometnu utakmicu Jugoslavija – Italija (6:1) sa stadiona u Maksimiru.





Jedan ushit se pamti

Naposljetku, s više od 1500 prijenosa iz 36 zemalja sa četiri kontinenta, ostao je nenadmašan u prenošenju atmosfere sa sportskih borilišta.

Jedan je njegov usklik ostao zapamćen kao vjerojatno najslavnija rečenica u povijesti sportskih prijenosa.

“Ljudi moji, je li to moguće!” – povikao je u mikrofon 22. prosinca 1983. na samom završetku nogometne utakmice Jugoslavija – Bugarska u Splitu. ”Ma, što je ovo? Da, ludnica, ljudi moji”! Dodao je potom u eter.

Igrale su se kvalifikacije za Europsko prvenstvo, Jugoslaviji je u Splitu protiv Bugarske u prosincu 1983. godine trebala pobjeda a do posljednjih sekundi rezultat je bio neodlučan, 2:2. Jugoslavija je ipak zabila pobjedonosni gol, publika je pala u delirij, a Delićev usklik ušao u povijest hrvatskog radijskog i televizijskog novinarstva.

Uzvik “Ljudi moji, je li to moguće!” ubrzo je postao reklamni slogan, ali i dio svakodnevna govora. Stariji će se prisjetiti i olimpijske 1968. godine, kad je u Ciudad de Mexicu splitska plivačica Đurđa Bjedov osvojila zlatnu olimpijsku medalju na 100 metara prsno. Mladen je o tome poslije zapisao:









“U finalu se Đuke odlično držala prateći najbolje prsačice svijeta. Počinje finiš. Uzbuđen sam. Vičem u mikrofon: Đuke vodi. Ludo! Nevjerojatno! Je li to moguće? Đurđice! Zlatna naša Đuke! Ona ne vjeruje sama sebi. Gleda prema meni. Dižem svoj veliki palac: Prva si Đuke, olimpijska pobjednica! Nestaje mi daha, ludo sam sretan!”

Prvi put televizijski su gledatelji čuli Delićev glas 28. studenoga 1956. iz Londona, gdje su igrale reprezentacije Engleske i Jugoslavije. Mladen je prenosio za radio, ali tehničari u Zagrebu uključili su njegov prijenos za radio uz televizijsku sliku.









Delić je i sam bio svestrani sportaš. Vježbao je u Sokolu, igrao nogomet u sinjskom Junaku, košarku u zagrebačkoj Slaviji, te trenirao atletiku u Hašku. Bio je atletski i košarkaški sudac, dužnosnik u više sportskih saveza, te član Odbora za rekorde i pravila Međunarodne atletske organizacije.

Primio je brojne nagrade i odlikovanja: Trofej Saveza za fizičku kulturu Hrvatske 1955. godine, nagradu za životno djelo Milan Milanović Saveza za fizičku kulturu Hrvatske 1980. godine i nagradu za životno djelo Udruženja sportskih novinara Jugoslavije 1981. godine.

Dobitnik je nagrade za životno djelo 1994. godine i Trofeja Hrvatskog zbora sportskih novinara 1999. godine.

Izvještavao je sa šest ljetnih i sedam zimskih olimpijskih igara, sa sedam svjetskih nogometnih prvenstava te s mnogih drugih športskih događaja.

Gimnaziju završio u Sinju 1937, pravo studirao u Beogradu 1938–41, gdje je 1939. završio i Tečaj za spremanje nastavnika za tjelesni odgoj. Sportom se bavio još kao srednjoškolac i 1934. bio prvak Dalmacije u višeboju. Od 1941. živi u Zagrebu te je do 1945. nastavnik tjelesnog odgoja i sporta u Domobranskoj zastavničkoj školi i član atletskoga kluba HAŠK.

Od 1945. do 1947. godine član je zagrebačkoga košarkaškog kluba »Slavija« i nastavnik u Višoj školi za fizičku kulturu, a 1952/53. u V. muškoj gimnaziji. Bio je stručni tajnik Fiskulturnog saveza Hrvatske 1947–50. a 1952. jedan od osnivača svjetske atletske statističke organizacije ATFS (Association of Track and Field Statisticians).

Novinarstvom se počeo baviti 1945. godine u Ilustriranim fiskulturnim novinama, potom je zagrebački dopisnik Borbe 1953–55. Osnivač je i prvi urednik sportskog uredništva Radio-Zagreba (1950), a od 1965. urednik TV Zagreb.

Članke iz područja sporta objavio je u dnevnom tisku i časopisu Povijest sporta, te priredio ili uredio više publikacija, napose onih statističkoga karaktera (Jugoslavenska atletika, Zagreb 1954; Godišnjak Saveza sportova Jugoslavije, Beograd 1956–60; Najbolji u Evropi, Beograd 1962; Almanah jugoslavenskog sporta 1943–1963, Beograd 1964). Bio je urednik Enciklopedije jugoslavenskoga nogometa (Zagreb 1974).

Mlađi brat Mladena Delića je Svemir Delić. Svemir je umro u Splitu 3. siječnja 2017. godine, a bio je igrač splitskog Hajduka i zagrebačkog Dinama, s time da je u Dinamu odigrao više utakmica.