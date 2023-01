MA NITKO NIJE BIO KAO ON, ZA NEKE JE I NAJVEĆI! Usred rata napravio je taj ključan potez, a ubrzo je ispunio i svoj najljepši san…

Autor: Andrija Kačić Karlin

Nećemo reći ništa nesuvislo ili bedasto, ali možda je riječ i o našem najboljem rukometašu svih vremena. Iako smo strogo protiv takvih zaključaka ili podjela, ali junak naše priče bio je tako dobar, markantan, uspješan i atraktivan sportaš koji je sa svojim izvanrednim partijama hrvatsku reprezentaciju na samim svojim počecima dovodio do svjetskih vrhova.

Patrik Ćavar koji je karijeru je započeo Metkoviću, gradu koji je živio rukomet imao je fantastičnu karijeru. A koje je dosege imao u rukometnom sportu svjedoči činjenica da je na revijalnim utakmicama bio redovito pozivan u reprezentacije Europe i svijeta.

Snalazio se na brojnim pozicijama u momčadi i na svakoj je igrao zapanjujuće, bio je lijevo krilo, pa i srednji vanjski, a odlični se snalazi i kao kružni napadač. U obrani je bio požrtvovan do boli, a u napadu ga je odlikovala osim efikasnosti i prekrasna nesebičnost.





Pako jedinstveni!

Suparnički treneri nikad nisu na njemu mogli igrati dostojnu obranu jer bi znao mijenjati pozicije i izluđivati suparničke obrane.

On je tip sportaša, igrača koji je imao uspjeha baš u svakoj sredini u kojoj bi igrao. Baš je bio nenadmašan.

Njegova veličina, njegova pojava u hrvatskom rukometu bila je i pionirska, on je igrao i prvu utakmicu naše reprezentacije, prijateljsku protiv Japana 1991. godine usred početka Domovinskog rata. Nitko tada nije mogao ni pretpostaviti koje će zvjezdane visine dodirnuti i Ćavari i hrvatska nacionalna rukometna vrsta. Koja je postajala naš najveći ponos. Iskreno, bez Patrika Ćavara to ne bi bilo moguće. Bio je svemoćan igrač.

Rođen je 24. ožujka u Metkoviću, tadašnji domaći klub se zvao Mehanika, tu je još kao junior počeo nastupati za prvi sastav. Pa je sezonu prije rata odigrao za banjalučki Borac koji je bio istinska veličina rukometa više države. I tu je osvojio prvenstvo, pritom bio i najbolji strijelac. Potom, sedam godina nastupao je za Zagreb gdje je osim toliko osvojenih hrvatskih prvenstava dvaput bio i europski prvak.

Kao jedan od najboljih igrača svijeta od 1997. do 2001. godine igrao je za Barcelonu, zamislite samo i tamo je tri luta bio europski prvak. Pa je osvanuo u Granollersu, tu je ostao četiri godine. Pretkraj karijere igrao je za zagrebački Medveščak i francuski Saint-Marcel Vernin,

Bio je reprezentativac Jugoslavije od 1989. do 1991. godine, da bi za Hrvatsku nastupao deset godina, do 2001. godine. U 120. nastupa zabio je čak 640 golova. Niska njegovih uspjeha s reprezentacijom je kao naljepši san.









Da, osvojio je zlatnu medalju na Olimpijskim igrama 1996 (s 43 pogotka najbolji strijelac turnira), srebrnu na svjetskom prvenstvu 1995. i brončanu na europskome 1994. godine.

Njegove riječi i izjave su silno zanimljive, čovjek koji je prošao u rukometu baš sve ima autoritet pa ga je zanimljivo slušati. O osvajanju zlata na Igrama u Atalanti 1996. godine govori:

„Nakon što smo 1996. osvojili peto mjesto na Europskom prvenstvu u Španjolskoj, a baš smo razočarali, malo je tko očekivao da ćemo nekoliko mjeseci kasnije osvojiti zlato na Igrama u Atlanti. Ključni čovjek na putu do medalje bio je izbornik Velimir Kljajić. O njemu smo iz priča znali da je čvrsta ruka. Kad bolje razmislim, upravo je to bilo ono što je trebalo našoj generaciji. Trebao nam je čovjek koji će se prema nama, a svi smo u to vrijeme bili velike rukometne zvijezde, postavi bez pardona. Kako nas je samo doveo u red, to je bilo izvanredno„.









Dok je igrao za Barcelonu uživao je u slavi i pozornosti kao i nogometaši istog kluba. Pričao nam je:

„U to doba, devedesetih prošlog stoljeća, Barcelona je bila najjača rukometna momčad. Koga je Barcelona zvala, taj je doista vrijedio. Tamo sam iskusio stopostotni profesionalizam u svim oblicima. Često smo se družili s nogometašima. Oni su dolazili na naše proslave, mi na njihove. Bili smo kao obitelj. Kad bismo išli u obilazak bolnica, uvijek bi išla po tri-četiri nogometaša, rukometaša i košarkaša. U nekoliko sam navrata išao s Figom, Xavijem, Rivaldom i Guardiolom. Tih barcelonskih dana družio sam se s Pepom Guardiolom„.

Nekoliko godina nakon završetka karijere, a kako obožava tenis, radio je i kao teniski komentator na Sportklubu.

No, najzanimljivije, barem nama, bilo je kako se odlučio baviti rukometom. Stariji će znati o čemu je riječ:

„U rukomet sam se zaljubio gledajući šabačku Metaloplastiku i Veselina Vujovića. Znao sam tražiti profesore u školi da me puste sa sata kako bi stigao pogledali utakmicu tadašnjih šabačkih izvanzemaljaca od prve do zadnje minute„, kazao je Patrik Ćavar.