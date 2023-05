‘MA NIJE DO VIDEO IGRICA, DO RODITELJA JE’! Hrvatski reprezentativac oglasio se nakon tragedije u Beogradu: ‘Nezamislivo, nije dan za uperit prstom…’

Užasna tragedija koja se dogodila jučer u Beogradu izazvala je brojne reakcije poznatih iz regije koji su komentirali sami napad. Među njima našao se i bivši hrvatski košarkaški reprezentativac, Ante Tomić.

U Srbiji je proglašena i trodnevna žalost, pa nije jasno i hoće li košarkaši Partizana igrati treću utakmicu doigravanja Eurolige protiv madridskog Reala.

Centar katalonskog Joventut uvršten je u najbolju petorku ovogodišnjeg Eurokupa s čak 36 godina, što nam još jednom pokazuje koliko se hrvatska košarka prerano odrekla ovog sjajnog Dubrovčanina koji je briljirao u dresovima Reala i Barcelone.





”Danas nije dan za uperit prstom, nego za pogledat se u ogledalo. Nije do igrica, nije do Zapada, do roditelja je. Iskreno saučešće za svih devet obitelji. Nezamislivo” napisao je Tomić.

Fotografijom je poručio "razgovarajte s djecom".









Jasno je htio naglasiti kako razgovor s djecom i smatra kako bi se takva tragedija spriječila da je netko poslušao napadača.

U krvavom masakru u Beogradu dječak (14) ubio je osmero djece i zaštitara te iz sata u sat otkrivaju se novi detalji ovog masakra, a više o tome čitajte OVDJE.

Nešto ranije oglasio se Novak Đoković koji je kratko odao počast poginulima u ovom masakru, dok je njegova supruga Jelena uputila otvorenu kritiku srpskog društva.









“Gospodine Isuse Kriste, sine Božji, pomiluj nas grešne. Neću pogledati kuću u kojoj je živio masovni ubojica. Hoću psihološku podršku učenicima i nastavnicima. Nećemo ekskluzivne fotografije s lica mjesta, hoćemo ukidanje reality programa. Nećemo šokantne izjave svjedoka, hoćemo ograničavanje crne kronike. Neću da djeca budu taoci realityja”, napisala je i dodaje:

“Vratite ugled obrazovanju i nastavnicima. Današnja tragedija je tragedija svakog pojedinca naše zemlje i društva u cijelosti. Izražavam najdublju sućut obiteljima žrtava, a naše nade i molitve idu svima onima koji se bore za svoje živote”, napisala je Jelena uz nekoliko fotografija polaganja cvijeća u počast poginulima na ‘Cvjetom trgu’ u Beogradu.