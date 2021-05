MA NI ŠALABAHTER MU NE POMAŽE: Golman Uniteda nije obranio penal pet godina, a na kraju je jedan i PROMAŠIO!

Villarreal je jučer osvojio Europa ligu nakon boljeg izvođenja jedanaesteraca. Regularni dio utakmice završio je 1:1, a pogotke su postigli Moreno za Španjolce te Cavani za Engleze.

Danas je izašla informacija kako je trener Uniteda Solskjaer razmišljao o tome da izvadi De Geu te uvede Hendersona da brani jedanaesterce. Na kraju se nije odlučio na tu promjenu, a možda je trebao:

“Razmišljali smo o toj promjeni, razmatrali smo sve scenarije i sjetili se Davidovih (De Gea) brojki vezane za penale. Na kraju smo bili sigurni da je De Gea dobro pripremljen, odlučili smo se da penale brani golman koji je odradio cijelu utakmicu”, rekao je Soskjaer.

Kada Solskjaer govori o De Geinim brojkama vezenim uz penale, onda je mislio na ovo:

Španjolac za klub i reprezentaciju nije obranio posljednjih 29 penala! Zadnju obranu penala upisao je u travnju 2016. godine, prije pet godina. Jučer nije obranio 11 penala te je došao do brojke od 40 golova koje je primio s linije 11 metara. Statistike govore da su šanse da se to dogodi prosječnom golmanu 0.04 %! Igrači su jedanaesterce pucali fantastično, ali stvarno je nevjerojatno da De Gea nije uspio obraniti niti jedan, pogotovo kada znamo da je Španjolac imao šalabahter.

Here are the details of De Gea written for the penalties. They weren’t enough. @SkySport #MUFC @GianluBagnu #UELfinal pic.twitter.com/VSQonEukNj

— Angelo Mangiante (@angelomangiante) May 26, 2021