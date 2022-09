‘MA NEĆU VIŠE IGRATI PROTIV VARALICA’: Svjetski prvak se konačno oglasio: ‘Mislim da je varao i više nego što je to javno priznao’

Autor: Dnevno.hr/P.V.

Magnus Carlsen konačno se oglasio na temu napuštanja jakog turnira u američkom Saint Louisu.

Tamo je još uvijek aktualni svjetski prvak izgubio od Hansa Niemanna, da bi na sljedećem turniru, nakon prvog poteza, također odbio igrati protiv Amerikanca.

Norvežanin se sad jasno oglasio i napao svog kolegu:





Čudna pobjeda crnim figurama

“Varanje u šahu je veliki problem koji udara na same temelje ove igre. Nisam niti htio igrat kad sam čuo da je među zadnjima upao na turnir, ali sam se ipak predomislio”.

Jasno je rekao što mu je bilo sumnjivo.

“Mislim da je varao više i nego što je priznao javno. Njegov napredak je vrlo neobičan, a tijekom međusobnog meča imao sam osjećaj da nije ni najmanje napet, pa čak ni skoncentriran u ključnim trenucima ogleda.”

My statement regarding the last few weeks. pic.twitter.com/KY34DbcjLo — Magnus Carlsen (@MagnusCarlsen) September 26, 2022









Rekao je još ovo:

“S crnim figurama me je pobijedio na način na koji me može pobijediti samo nekoliko igrača na svijetu. Reći ću samo to da više ne želim igrati protiv njega.”

Uvjeren je da će istina izaći na vidjelo. Amerikanac sve odlučno negira, ali i priznaje da je u prošlosti eksperimentirao s varanjima na online turnirima do svoje 16. godine.









Netko je spomenuo vibrirajuće analne kuglice u erektumu, neki pišu o posebnim lećama, valjda će se otkriti što je bilo u pitanju..