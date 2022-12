‘MA MOGU BITI NESRETNI, KAKVU NEPRAVDU IM NAPRAVIŠE’! Bivši Vatreni upozorava: ‘Ovaj Hrvat sad je najbolji na svijetu, ali samo ovo je bitno’

Autor: Andrija Kačić Karlin

Hrvatska uskoro kreće u lov na broncu i to je još jedna povijesna utakmica za sve Hrvate. Utakmica koja nam može donijeti treću nogometnu medalju u povijesti, a to bi bila fantazija za ovako mladu naciju.

Naš sugovornik i komentator Drago Gabrić, nekoć sjajan vratar po brojnim klubovima i našoj reprezentaciji, i prije same svjetske smotre upozoravao nas je na Maroko. Ozbiljno je govorio kako je riječ o odličnoj momčadi s kojom ne bi smjelo biti šale. Usto, Gabrić nam je rekao kako za prvog favorita prvenstva vidi reprezentaciju Argentine.

Ima iskustva s Marokancima

„Trenirao sam u životu neke marokanske igrače. Promatrao sam ih u kvalifikacijama, a gledam ih po europskim klubovima. Sjećam se, rekao sam vam da je vrijeme da jedna afrička reprezentacija iskoči i dođe do kraja. Eto, tako se i dogodilo.”, rekao nam je.

Maroko je uistinu igrao sjajno na turniru.

“Maroko nije senzacija, ta je momčad jednostavno uzela sebi ono što je pripada. A kako je uzela? Poštenim pristupom, igrom i borbom. Svaka im čast. Eliminirati takve velikane poput Španjolske i Portugala, pa to ne mogu ni najveće svjetske reprezentacije. A i pitanje je koje su momčadi veće od španjolske i portugalske. A i protiv Francuske Maroko je bio odličan, čak može biti i nesretan kakav je tretman imao.”

Još će i ovo reći:

“Zato, kao i prije prve utakmice, moramo znati da igramo protiv izvrsnog suparnika. I to što su neki marokanski igrali ozlijeđeni i neće nastupiti, to neće imati nikakve veze. Njihov je motiv golem, on ih nosi”!

”Bio sam iznenađen, ali znao sam da Messi i društvo imaju snage izvesti preokret. Kad su izdržali taj šok morali su otići daleko. A najbolju partiju su pružili, nažalost, protiv nas. Tu su bili najstrpljiviji i konačno koncentrirani. Za razliku od nas. Jedanaesterac? U domeni možete i ne morate suditi. Tko zna bi li se nama isti sudio, tu može biti poanta. Ipak, kako su nam bježali u kontranapade dok smo se mi trudili zadržati loptu, mislim da je taj dio igre odlučio pobjednika.”, kaže i nastavlja:

“Rekao sam, tko će prvi povesti biti će u jako velikoj prednosti. I točno tako je bilo. Argentina zna čuvati rezultat, a opomena protiv Saudijaca joj je odlično došla. Za razliku od Brazilaca Argentinci ne umiru u ljepoti nego krvare na terenu. A još kada imaš tu Messija onda se momčad podredi njemu, ali sad se i Messi podredio momčadi i baš protiv nas su pokazali svoju snagu”

“Prije dvoboja za treće mjesto mogu samo reći da je naša pobjeda protiv Brazila bila koliko nevjerojatna toliko i fenomenalna, gotovo pa i nadrealna. Izveli smo preokret u par minuta, a vratar Livaković svrstao se u najbolje vratare turnira. On je ravan svima, a dokazali su se ne samo Livaković, nego i taj Argentinac Martinez i Bono, Marokanac.”, rekao je Gabrić.

Jako ih cijeni…

“Svi su oni imali odlučujuće role, ne bi im momčadi otišle toliko daleko da nisu sjajili. A sjajio je i Lloris za Francuze protiv Maroka. Vratimo se Hrvatskoj, vidjelo se da igramo na rezultat, da smo strpljivi, voljeli smo loptu, time smo neutralizirali suparničke pritiske. Samo su nam Argentinci parirali, makar je tih prvih sata bilo neloše. Šok jedanaesterca poremetio je sve. Požurili smo u strasti izjednačiti, otvorili prostor i uništili se. Da se s minusom od jednog gola krenulo u nastavak sve je moglo biti drugačije”.

Hoćemo li biti treći?

“Ako odigramo dosad najbolju utakmicu na turniru, a možemo, biti ćemo brončani!”