‘MA LJUDI, NISMO IMALI LOŠEG ČOVJEKA NA TERENU’! ‘Volim tu našu aroganciju, moje srce je puno, ali nismo još gotovi!

Autor: Andrija Kačić Karlin

„Nemojte me ništa pitati, pustite me da pričam sam„, u ushitu nas je dočekao Zoran Vulić, legendarni prvi hrvatski reprezentativac, sjajan nogometaš i trener i povrh svega gorljivi navijač hrvatske reprezentacije.

„Opčinjen sam, oduševljen, sretan, ovo je tako lijepo, ma tako sam sretan. I to nakon kakve utakmice, drame, mislio sam da bi me moglo nešto pogoditi. No, ako su igrači vjerovali u kriznim situacijama, vjerujte mi da sam vjerovao i ja. Mora postojati neka kozmička pravda. Ovo je u našoj nogometnoj povijesti jedna od najbolje odigranih utakmica, s time da je naše prvo poluvrijeme sigurno naših najboljih 45 minuta u povijesti„, priča nam Vulić.

Ništa ga niti ne pitamo, on samo priča…





Juranović imao životnu utakmicu

”Nismo imali lošeg čovjeka. A neki su bili, kako to Ćiro kaže, kapitalni. Gledam tog Juranovića, ovo mu je životna partija. Zaustavio je Viniciusa, onda je od tog proslavljenog igrača madridskog Reala napravio beka. Gledam ja tako, Juranović mu ‘biži’ a Vinicius za njime trči i ne stiže. Kako smo samo iznosili loptu, bez greške. Sve lijepo po zemlji, a svi sigurni, samouvjereni. A još bolje smo lopte otimali. Pa se fino raširimo, a oni nama ne mogu ništa. U drugome dijelu Brazil je zaigrao baš iz petnih žila, a kako je prepun sjajnih igrača moralo je iskriti ispred našeg gola. Ali, i te brazilske šanse dolazile su mahom iz odbijenih lopti, ali mi imamo Livakovića. Sve to ne umanjuje našu prekrasnu partiju. Igrali smo protiv Brazila. A mi? Mi nismo Južna Koreja, pa Korejanci su se prije utakmice fotografirali s Neymarom, mi ga nismo htjeli ni doživjeti. To je ono što volim, tu našu aroganciju, igračku i ljudsku, pa ipak smo mi svjetski doprvaci„.

Velite da ste vjerovali u naše i kada im je Neymar strpao gol?

„Jesam, vidio sam energiju i želju. Kamare su odlično snimale lica naših igrača, to su bile oči ljudi žednih uspjeha. Znao sam da ćemo imati koju priliku, samo da budemo konkretni, na preciznost mislim. A kada je Oršić na sebi tipičan način pobjegao kao da sam znao. On kakav je, nesebičan, vidio je klupskog kolegu, sve ostalo je sada naša najljepša bajka. A za jedanaesterce nikad ne možete bi sigurni. Tu mi se strah opet pojavio. Olakšao me Livaković prvom obranom, a naši su tukli majstorski. Nije lako zabijati Allisonu niti iz jedanaesteraca. A jeste gledali igrače na televiziji, Neymar se grčio, a naši su bili nasmiješeni i kod jedanaesteraca. Eto, to vam je to”!

Nešto smo htjeli dometnuti, a veli Vulić opet:

„Pustite me da pričam”!

”Izvolite”!









„Moramo ovaj uspjeh gledati globalno. Pazite, mi smo jedna avenija Rio de Janeira ili jedna favela Sao Paola. I svjetska smo nogometna velesila. I to dugi niz godina. I ima pravo Dalić kada u svojim izjavama spomene kritike koje su i njega i igrače salijetale. Ma ljudi moji, mi vrijedimo. Ovo ne može napraviti nitko. Izbaciti Brazil u takvom naletu i zanosu. Pritom, obuzdati njihovu igru, svesti ih na očajničke pokušaje, rano je mijenjao njihov izbornik. Ništa nije pomoglo„.

Htjedosmo zaustaviti dragog nam Vulića u monologu, ali sam je zaključio svoju priču:

„Svi koji živimo ove godine svjedočimo najljepšim nogometnim trenucima u našoj povijesti. Nikad niti jedna generacija hrvatskih ljudi neće doživjeti to što smo mi doživjeli. Finale svjetskog prvenstva, sad i polufinale. A nemamo stadion, još se time i hvalimo. I tu nam ne mora biti kraj. Vjerujte, uživam u ovim momentima, još kada se sjetim da sam bio prvi hrvatski reprezentativac. Moje je srce tako puno i sretno”!