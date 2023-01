‘MA LJUDI MOJI, NEMA TAMO LOŠEG KLUBA’! Oršić je sjajno izabrao: ‘Postoji samo jedna opasnost za njega, ali ima i aduta u rukavu’!

Autor: Andrija Kačić Karlin

Transfer Mislava Oršića na Otok i dalje je velika tema. Sjajni hrvatski reprezentativac zaslužio je takvu nagradu u sjajnoj karijeri,

“Ma, Southampton je pravi i veliki klub. Makar je sad na začelju Premier lige budite sigurni da je izbor Mislava Oršića – dobar. K tome, riječ je o prekrasnom gradu, sliči Splitu, na moru je, blizu je Portsmouth i London. Klub ima novi stadion i navijači su mu nevjerojatno odani i vjerni”, govori nam jedan od najtrofejnijih i igrača i trenera Hajduka svih vremena, Ivan Katalinić.

Koji je i sam bio član Southamptona, od 1980. do 1983. godine. I to u vremenima kada su po engleskim klubovima mogla nastupati samo dva stranca. jedan je bio golman Ivan Katalinić, drugi bek iz Partizana, Ivan Golac.





Nema tamo lošeg kluba

Katalinić je imamo osim igračke, rekosmo, i fenomenalnu trenersku karijeru, s Hajdukom je osvajao hrvatska prvenstva i kupove, a klub je doteglio i do četvrtfinala Lige prvaka. Nema koga nije trenirao, a bio je i pomoćnik Ćiri Blaževiću na svjetskoj smotri u Francuskoj 1998. godine kada je dojvaćena senzacionalna brončana medalja.

Na opasku da Southampton i nije neki klub, Katalinić poskoči kao oparen.

„Pa, ljudi moji, u Engleskoj Premier ligi, ma i u Championshipu nema lošeg ili posrnulog kluba. Southampton je klub s tradicijom. Zna on ispasti iz Premier lige i obavezno se za sezonu dvije vrati u društvo najboljih. Gledam Southampton ove sezone, sada ću i još više zbog Oršića koji mi je silno drag igrač. Uvjeren sam da će se on sa svojoj brzinom, udarcem i izvrsnim taktičkim postavljanjem snaći u Engleskoj. A tek ga čekaju pravi dani ako Southampton izbori ostanak u Premier ligi. Velim vam, gledajući Southampton vidio sam da nemaju neke naročite napadače, među njima će Oršić sigurno biti najbolji. I uvjeren sam da će opet eksplodirati„, govori nam Katalinić.

Pritom nam ipak ističe jedan problem…

“Oršić dolazi odmah iza Nove godine, neće proći pripreme s novom momčadi. Kad se sjetim sebe kada sam došao, a nisam znao jezik, imao sam dosta poteškoća. A vratar sam, i opet sam se morao prilagoditi. No, velite da. Mislav dobro zna engleski jezik, to će mu biti velika komparativna prednost. Ne smije se uplašiti, odgovorno tvrdim da ima mjesta u napadu Southamptona i da će mu biti od velike pomoći. Čovjek koji je pokazao i na svjetskoj smotri da može igrati na vrhunskoj razini ne bi smio imati problema niti u Premier ligi. Baš se veselim gledati sada novi Southampton s Oršićem u glavnoj ulozi”.

Vaše sjećanje na dane u Southamptonu…









“Bili smo tih ranih osamdesetih godina gornji dom engleskog nogometa, negdje kao Liverpool. Igrali smo i Kup Uefa. Ja sam se ustabilio u formi i bilo mi je lijepo. Biti će lijepo i Oršiću. Što se tiče borbe za ostanak, pa pogledajte kako izgleda začelje u Premier ligi. Desetak klubova je na razlici od tri-četiri boda. Southampton uopće nije u bezizlaznoj situaciji. I zato je htio robusnog napadača da popravi svoj učinak u napadu”.

Koliko će Dinamo biti oštećen odlaskom Oršića, mislimo tu na domače prvenstvo?

"Iskreno da vam kažem – poprilično. Oršić je u većini utakmica bio prevaga, čovjek koji odlučuje, determinira utakmice. A tko će ga zamijeniti, misli li Dinamo nekoga kupiti? Ili će se otvoriti mjesto za Luku Ivanušeca koji je dugo nedorečen? To ćemo tek vidjeti. Ali, da je Dinamo bez igrača kalibra Oršića znatno slabiji to ne moram posebno govoriti".









Na koncu, kako ste doživjeli Oršića u reprezentaciji?

“Ma, kadgod igra uvijek je sjajan. Pa, pogledajte njegov učinak s obzirom na minute provedene u igri. Čak mislim da je trebao i više igrati, on na lijevoj strani, a Perišić na desnoj. Mislim da bi i to dobro izgledalo. Oršić je igrač učinka, kod njega vidite što sve napravi za momčad. Egzaktan je, prodor, dribling, udarac, golovi. U Kataru je bio odličan a tako je malo igrao. Kad sve rezimiram, baš sam sretan hbog njega. Zaslužio je igrati u najjačoj svjetskoj ligi, što je Premiershp sigurno. I to u mom Southamptonu. Želim mu svu sreću”.