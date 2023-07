Ma Livaja je učinio najbolju stvar za navijače Dinama: Tragičaru Livakoviću sad možda propadne transfer

Autor: Dnevno.hr/P.V.

I najboljima se takve stvari događaju, ali za Dominika Livakovića stiglo je ovo u vrijeme kad mu se to najmanje trebalo dogoditi. U vrijeme dok se “zvecka” s desecima milijuna eura oko njegova ugledna imena…

Teškom se mukom probijao, pa i do reprezentacije i na kraju osvojio svjetsku slavu. Ali sad, dok se piše o njegovim transferima na Zapad (ili Istok) Europe, dogodio mu se “spavanac” u 74. minuti koju neće tako lako zaboraviti.

Ponizio ga je upravo njegov kolega iz reprezentacije, Marko Livaja i to spektakularnim golom. Nije izašao, ostao je ukopan na golu i do tada nevidljivi Livaja je – zabljesnuo.





Liva i njegova bolna točka

Neki će komentatori upravo naglasiti njegov najveći problem, zašto je još uvijek u Dinamu, a to je upravo ta slaba reakcija kod dubinskih lopti. Da eto zna ostati ukopan na crti, što se upravo dogodilo protiv Hajduka…

“Je, stvarno sam razočaran. Kao i svi igrači, svi u klubu. Razočaranje je s ishodom ove utakmice. Mislim da smo zaslužili više prema onome što smo pokazali na terenu. Ali tako to bude u nogometu. Nešto iskoristiš, nešto pokloniš, tako da smo u utakmici u kojoj si bio nadmoćan, puno bolji, u kojoj si kontrolirao sve, igrački dominirao, ostao bez bodova. Nije to lako za prihvatiti, ali je to tako. Svojim dečkima nemam puno za zamjeriti jer smo igrali dobar nogomet, s načinom i mentalitetom kakav dolikuje prvacima, ozbiljnoj momčadi. Ostaje žal što nismo uspjeli osvojiti niti bod.”, rekao je trener Bišćan nakon utakmice.

Nije zabrinut uoći prve europske utakmice.

“Ne znam zbog čega bi me ova utakmica brinula. Mislim da su dečki igrali jako dobro. Bili smo puno energičniji nego prošlu utakmicu u Superkupu. Vidjelo se da hvatamo formu, da smo puno bolji, energetski i trkački. Stvarno sam zadovoljan. Naravno da bi psihološki bilo puno bolje da smo uzeli nešto od ove utakmice, ali moramo se pomiriti s tim, prespavati noć i resetirati se. Ako ćemo u europskom nastupu biti na ovoj razini, neće biti problema.”, uvjeren je trener Dinama.









Društvenim mrežama već kruže pošalice na ovaj gol, pa se ističe da bi BBB trebali slaviti Livaju, jer ovim potezom je tragičaru Livakoviću sad uništio transfer. Pa će eto Dinamo ostati pojačan s najboljim hrvatskim vratarom. Vidjet ćemo hoće li se to i dogoditi…