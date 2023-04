MA HAJDUK OVO MORA ISKORISTITI I ZAKUHATI! Navijači to željno iščekuju, to se mora napraviti

Autor: Andrija Kačić Karlin

Krasan doseg Hajdukovih juniora krijepi navijačke duše. Pritom se ipak mora postaviti pitanje što Hajduku ova generacija može donijeti. Kao što odmah stoji zaključak da i ne mora nužno nešto donijeti. Naime, riječ je zaista o dobro uigranoj, utreniranoj, dakako i nadarenoj generaciji nogometaša, od kojih svi neće postati profesionalci. Koliko god to grubo zvuči…

Odavno je znano da se najveći broj „nestanka„ nogometaša dogodi kod prelaska iz juniore u seniore. Ponajprije, ne mogu svi odmah doći u prvu momčad, jednostavno je to nemoguće. Potom, oni najbolji dobivati će ponude, mahom iz inozemnih klubova, ali možda i od nekog našeg jačeg kluba koji će poletarcu nuditi redovito igranje.

Hajduk se dosad nije proslavio čuvajući najbolje juniorske poletarce, kada vidimo kakav mu je igrač otišao, mislimo tu na Baturinu iz Dinama, potom i na ipak još nedokazanog Brkljaču koji je sad u drugoligašu Dubravi.





Klinci kao zalog budućnosti

Sačuvati najbolje igrače, osoviti ih na seniorske noge i dovesti ih u seniorsku momčad koja će imati ne samo aspiraciju nego i moć u doglednoj budućnosti napasti Dinamo. na vrhu hrvatskog nogometa – to je primarni cilj sadašnje ili bilo koje buduće Hajdukove uprave. Ta, sjetimo se kako se Hajduk zbog pošto-poto prodaje riješio praktički starijih juniora, Ljubičića i Biuka.

Naizgled se to čini jednostavno, ali to je zadatak težak kao da želite brodicom preploviti ocean. Ali, onaj tko preplovi ocean taj je junak. Pa rezimirajmo ovako. Predsjednik Hajduka, uprava, ova postava ili neka buduća, koja brodicom preplovi ocean i s Hajdukovom djecom plus pokoje jako dobro pojačanje preuzme vrh našeg nogometa od Dinama – biti će zlatnim slovima upisana u Hajdukovu povijest.

Navijači to iščekuju. A nakon ovog sjajnog niza u Ligi prvaka mladih, pustite debakl u finalu, sada se tome i svesrdno nadaju. Makar, svjesni su i gorljive Hajdukove pristalice da prva seniorska momčad neće nikad napredovati dok se ne počnu dovoditi pravi, dobri igrači, a ne stranci upitne kvalitete, jeftini ili bez odštete.

Tu do izražaja dolazi sportska politika kluba, način na koji se zarađuje novac. U tom vrtlogu nadanja, dobitaka i gubitaka, što uostalom i jest više je sportskog segmenta kluba, Hajduka će jednog dana zaista izvući „naša dica„. Hoće li to biti ova generacija ili neka sljedeća ovisi o sposobnosti čelnika kluba da tu generaciju sačuvaju, pa je pojačaju, te krenu žestoko u HNL-u.

Još je davno najbolji Hajdukov strateg svih vremena Tomislav Ivić rekao:

”U Hajduku smo vrijedno radili na svojim juniorima, a kad smo kupovali onda smo tražili nešto još bolje. Razmišljajući na taj način doveli smo vratara Meškovića i Oblaka, kasnije i Đorđevića„.

Šteta da pokojni Tomislav Ivić nije napisao memoare. Bila bi to biblija za vođenje sportskog dijela kluba. U temperamentnoj sredini kao što je Split i Dalmacija Ivićevo vizionarstvo i danas daje odgovore na pitanje – što će biti s ovom Budimirovom generacijom juniora.









Zaista bi bilo neprimjereno da se Hajduk ne okoristi od ovog dobrog rada šefa omladinske škole Bore Primorca i trenera Marijana Budimira.