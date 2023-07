Ma Hajduk mora zaprijetiti Dinamu ove sezone: Jedan igrač baš je podbacio na Maksimiru, ali ovo može biti dobitna formula

Autor: Andrija Kačić Karlin

Uvertira nogometne sezone bila je puno strasti. Što i moramo razumjeti s obzirom da su igrali najveći rivali hrvatskog nogometa. Dinamo, pod Bišćanom, poslovično mudar i oprezan, a Hajduk kojeg vodi Leko pokazao je agilnost i usredotočenost, što mu je lani nedostajalo…

Ipak, osjeća se da je individualna prevaga još uvijek na strani Dinama. Uostalom, potezima dva sjajna igrača, najbolja na terenu, i dogodio se odlučujući pogodak. Da, to je ta fina asistencija Brune Petkovića za mladog Baturinu.

Svi znamo da je udarni igrač Hajduka Marko Livaja. Koji nije igrao ovu utakmicu, zbog kazne zadobivene na osnovu pjevanja uvredljivih pjesmica na račun Šibenčana nakon finala Kupa. Zato je bilo zanimljivo promatrati Hajduk bez Livaje.





Hajduk nije bio loš bez Livaje

Po običaju, Hajduk je bez Livaje mahom inferioran i bez konkretne ideje. Ruku na srce, sada nije bilo tako. Tu se osjetio napredak, Leko je složio formaciju koja je većinom dobro neutralizirala Dinamove napade, a prema napadu bila je primjetna kombinatorika i ambicija.

Hajduk se nije branio, iako je bio bez Livaje. Opet, očito je da Hajduku još uvijek nedostaje nekoliko igrača. Da bi bio potpuno konkurentan Dinamu. Osvježenja, nazovimo ih kao pojačanjima, nisu bila primjetna u zagrebačkoj utakmici. To potpada pod onu priču o igračima koji su dovedeni bez odštete.

No, Hajduku nužno treba barem jedan izvrstan, iznadprosječni igrač. Bio to Perišić ili netko drugi. Livaja će se prije ili kasnije umoriti, niti će moći sve sam. Primjerice, Hajduk u mnogome ovisi od Krovinovića. Koji je bio slab. Da, Hajduku je nedostajao konkretniji vezni red koji bi mogao napadačke ambicije momčadi dovesti do izražaja.

A tu Dinamo nema nikakvih problema. Baš bivši Hajdukovac Martin Baturina već igra toliko zrelo da se može očekivati kako će biti uskoro pozvan i u A reprezentaciju. Protiv Hajduka igrao je maestralno, čak nesrazmjerno zrelo za svoje godine. Njegov učinak bio je impresivan, od gola, tri sjajna udarca, a stizao je i u obrani uklizavanjem i blokovima sprečavati dobre Hajdukove pokušaje. Doslovce ga je bilo svuda.

Nije on igrač utakmice zato jer je zbio determinirajući gol. bio je prvo ime dvoboja jer je imao nevjerojatno konkretan učinak tijekom svih 90 minuta i to na svij dijelovima terena. Znamo da Hajdukovi navijači žale za tim mladićem, ali to je bila odluka pretposljednjeg predsjednika Marina Brbića.

Za kraj. Bruno Petković je iznova pokazao da je najmaštovitiji igrač našeg prvenstva. Njegova sklonost da zna što će s loptom dok još ona ide prema njemu jednostavno je frapantna. Kako li je asistirao Baturini. Snimio je situaciju, svog slobodnog suigrača davno prije kada mu je lopta došla na nogu samo ju je dotaknuo da je Baturini baci u for. I gol je neizbježan.









Petković još uvijek pregovara s Dinamom oko produžetka ugovora. Ovim potezom je i pokazao da je Dinamu još uvijek nasušno potreban.

U petak repriza, prvenstveni dvoboj Dinama i Hajduka. Dugo nismo imali tako zanimljiv početak sezone.