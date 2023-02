‘MA GDJE ME OVO NEĆE POGODITI’! Stanje očaja ili samo realnost: ‘Totalno su pogriješili, a ovoga čovjeka mi je čak i žao’

Autor: Andrija Kačić Karlin

Posrnuće Hajduka, bolno, s tutnjavom koja se čuje do zadnjeg kutka svijeta, jer splitski klub se voli i prati širom svijeta, za upućene čak i nije iznenađujuće. U priči oko Hajduka valja strogo razdvojiti realitet i želje. I one koji su u realnosti i oni koji su maštali o moćnom Hajduku krasi ista ljubav prema Hajduku. No, Hajdukov navijački puk se već odavno podijelio oko aktualnog stanja u klubu, kvalitete momčadi, ali i glede modela upravljanja…

Hajduk 17 godina nije bio prvak Hrvatske. Unatoč toj činjenici ne može se ni slučajno reći da Hajduk nije veliki klub. Njegova povijest, ljubav navijača, utjecaj, sve je to Hajdukova snaga. Imao je Hajduk kroz povijest slične rezultatske krize. Uvijek bi se izvukao, pokazao svoju veličinu. Pa, gdje je sada problem? Izlazak iz krize, napose rezultatske, kod Hajduka se ne naslućuje.

Obljubljen u navijača Hajduk je zadnjih godina uvijek u nekoj pretencioznosti. U sredini koja ne tolerira prosječnost ili ništavnost Hajduk bi morao biti baš jako dobar da bi se zadovoljilo navijački puk. Ovo što se sada događa splitskom klubu gore je i od najgore noćne more po Hajdukovog navijača.





Promijenio je šest trenera

Samo, u eksploziji nezadovoljstva svi kao da zaboravljaju da ovo što se Hajduku dogodilo u Maksimiru protiv Dinama nije neka slučajnost, već je plod dugogodišnjih krivih, očajničkih, početničkih i nerazumnih poteza. Sad, jesu li ljudi skloni Hajduku shvatili da se balon raspukao ili će i dalje maštati kako se stvari mogu popraviti?

U Hajduku ipak ne odustaju tako lako od zabluda. Dokaz tome je taj dugogodišnji rezultatski post, bez obzira što se kroz klub izmijenila cijela plejada predsjednika, nadzornih odbora, igrača, pa i trenera. U dvadesetak godina Hajduk je više od pedesetak puta mijenjao trenera prve momčadi. Samo u zadnji dvije godine, u eri predsjednika Lukše Jakobušića promijenjeno je šest trenera. I da baš svaki nije valjao? Nemoguće?

Oni koji će pošto-poto zagovarati da je Hajduk na pravom putu usmjeriti će prst krivnje na trenera Ivana Leku, na njegove eksperimente sa „sustavom koji ne odgovara momčadi„. I to je zabluda.

Temeljni problem Hajduka jest samo u – igračkom kadru. Zar je to tako teško reći i priznati? I taj problem nije od jučer, on traje točno toliko koliko Hajduk nije bio prvak. U tom razdoblju kroz Hajduk je prošlo bezbroj loših stranih nogometaša koje klub naposljetku nije mogao ni prodati, a ako bi ih već u klubu i zadržavali od njih ne bi bilo baš nikakve koristi. Ti su „legionari„ zauzimali mjesto mladim domaćom igračima. Pa, samo pogledajte, u pola naše, Prve lige po ostalim klubovima igrači iz Hajdukovog podmlatka igraju sjajno, a nerijetko su i „krvnici„ svog bivšeg kluba.

Da ne govorimo o brojnim Hajdukovim mladićima koji su prodani u inozemstvo i potom jednostavno „nestali„.

Dočim su u Hajduku igrači koji uopće nisu svjesni čiji dres nose. Jer, ponavljamo, Hajduk je baš veliki klub, bez obzira na kako niske grane spao.









Zoran Vulić nekoliko puta je bio trener Hajduka, igračka je legenda kluba. Unatoč svih manjkavosti Hajduka, a bezbroj puta smo razgovarali s njime, uvijek je bio optimist. Teško bi, kao pravi sportaš, priznao da netko može biti bolji od Hajduka. Očito je i njemu sada prekipjelo, pa nam kaže:

„Gdje me neće pogoditi ovo? Sada se jasno vidjelo da Hajduk nema kvalitetne igrače. Ovi koji su sada dovedeni, pa to su drugorazredni nogometaši. Od njih očekivati rezultate je iluzorno. Kada slažete momčad onda gledati koji igrači posjeduju taj pobjednički instinkt, promatrate jesu li spremni na žrtvu, na davanje cijelog sebe. I tu se očito griješilo„, veli Vulić.

Očaj kojeg je Hajduk ponudio svojim simpatizerima možda se dao i naslutiti kroz prethodne partije, iznenađujuće poraze protiv Istre i Rijeke, te teškom mukom izborene pobjede protiv slabašnih Šibenika i Gorice. Dodaju li se, pritom, problemi s ozljedama koje su posve razotkrile sve manjkavosti Hajdukovog igračkog kadra, postava Hajduka u Maksimiru s juniorima nije ni mogla bolje proći. A oni koji su dovedeni u prijelaznom roku u Hajduk – djelovali su u Zagrebu kao padobranci bez padobrana.









Zoran Vulić rijetko kritizira, sada ga je očito zaboljelo što je vidio…

„Ne mogu shvatiti da Hajdukovi igrači uopće mogu odigrati tako loše, ne vidim kod njih nimalo odgovornosti prema navijačima. Koji unatoč svega dosad nisu izgubili ljubav i privrženost. Sjećam se sebe kao igrača, pa ja sam se bojao što će misliti navijači, koliko dajem klubu i je lito dovoljno. Kod ovih današnjih igrača to ne vidim. Što se drugo može zaključiti nego da ovi danas niti nisu svjesni za koji klub igraju. I uopće ih valjda nije sram nakon ovakve utakmice i tako teškog poraza„.

Hajduk se, očito zbog nasušnom potrebom za financijama nedavno prodao dva svoja mlada dragulja, Biuka i Ljubičića. Iako je aktualni predsjednik kluba donedavno govorio da neće prodavati mladost toga kao da se danas nitko ne sjeća. U redu, kada stisne kriza i postigne se dobra cijena svatko je na prodaju, tu su svi klubovi svijeta isti.

Opet, ako već proklamiraš optimizam i šampionske ambicije u pauzi sezone onda se momčad trebala opskrbiti nekim novim igračima koji barem malo vrijede. Navijači su čekali, čekali, malo živnuli kada je za trenera došao Ivan Leko. Dokazan odavno u Belgiji. Od igrača su dovedeni neki neznani Marokanac iz Druge francuske lige i neki još neznaniji Amerikanac iz drugog razreda belgijskog nogometa. Te Portugalac Ferro kojeg se Hajduk već jednom riješio. I od te trojice teško je ocijeniti koji je veće razočaranje.

I što s takvim kadrom može Ivan Leko? A upravo mnogi njega proglašavaju krivcem za ovako strmoglav pad Hajduka. Na taj način samo se amnestira glavinjanje klupske uprave, ponajprije predsjednika Jakobušića i sportskog direktora Nikoličiusa. I što sad, ako Leko s Hajdukom sredinom tjedna ispadne iz Kupa u srazu s Osijekom – Leko će biti zacijelo torpediran. I Hajduk će imati sedmog trenera u dvije godine. Već viđeno.

„Meni je Ivana Leke čak i žao. Sam sam prolazio kroz ovo što on prolazi. Kup je Hajduku nekakva imaginarna šansa, samo s ovim posrnulim igračima nikad ne znate na čemu ste. Da znam što napraviti rekao bih. Ne znam”, govori nam Vulić.

Zaista, što će biti s Hajdukom? Odgovor zna samo vjetar. Iz kluba se nekoga mora otpuhati! Svi alibiji su potrošeni.