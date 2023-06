‘MA DA JE ON ŽIV, JA BIH I DALJE IGRAO’! Ibrahimović se prisjetio velikog prijatelja na oproštaju

Autor: Ivan Lukač

Oproštaj Zlatana Ibrahimovića mogao se pretpostaviti, ali bez obzira na to sinoć je na San Siru bilo vrlo emotivno te je zaplakao i sam Šveđanin dok mu je stadion odavao počast. Kako je to izgledalo pogledajte OVDJE.

Nakon same utakmice Ibrahimović je izašao na centar dok su mu suigrači pljeskali, a skupina navijača Verone mu je zviždala, a on je odgovorio u svom stilu: “Nastavite zviždati. Ovo što me vidite vam je najveći trenutak u godini” poručio je Ibrahimović navijačima kluba koji je ispao iz lige.

“Da, više nisam nogometaš! I to nikome nisam rekao do objave večeras na stadionu. Ni obitelji ili najbližim prijateljima. Hvala vam na strpljenju sa mnom tijekom moje karijere, a sada ćete imati manje posla. Možda. Od sutra sam slobodan čovjek i otvaram novo poglavlje u životu. Da, imao sam ponuda, ali odlučio sam da je dosta” započeo je press konferenciju.





Jedan od najboljih

Ne bi Zlatan bio Zlatan da ne komentira nešto poput ovog: “Dan je počeo kišom, a ja sam pomislio kako je i Bog tužan zato što Ibra odlazi. I onda su na terenu i tribinama zbog mene plakali svi. Pokazao sam da sam Superman velikog srca.”

Sjetio se i svog pokojnog agenta i velikog prijatelja Mine Raiole: “Da je on živ, morao bih nastaviti igrati jer bi zahtijevao da mu i dalje plaćam postotke. Sorry, Mino, ali to je istina” našalio se na račun Raiole koji je preminuo od srčanog udara prošle godine.

Uspaničim se kada se probudim i ne znam što bih sa sobom. Sada će adrenalin biti drugačiji. Nedostajat će mi svlačionica i Milanello i to će biti novi svijet. Ali, ja sam spreman” rekao je ovaj novi umirovljenik.

Mnogi su ga mrzili, a mnogi voljeli, ali Ibrahimović spada u red najvećih napadača svih vremena te među najboljima u svojoj generaciji. Gdje god je igrao uzimao je trofeje, ali onaj Lige prvaka baš kao i njegov uzor Ronaldo nikad nije osvojio.