‘MA BIO SAM PRESTRAŠEN, KAO NIKAD’! Oduševio je Jugoslaviju, a onda je iznenada umro

On je legenda slovenskog sporta, skijaških skokova, a u bivšoj državi bio je iznimno popularan. Jugoslavija nije bila država koja je isuviše držala do zimskih sportova, no u Sloveniji su ti sportovi bili dio tradicije, pa nije čudo da je svijet zimskih sportova uživao u predstavama skijaša Bojana Križaja, Jure Franka, Roka Petroviča, kasnije i skijaškog skakača Primođa Ulage. I on je tema našeg feljtona o ikonama..

No, pionir, bitan u međunarodnoj konkurenciji skijaša skakača bio je nesumnjivo Bogdan Norčič. Nastupao je na svim natjecanjima, cijela država gledala je nedjeljom prije ose skijaških skokova, Norčić je bio uvijek tu negdje, ali rijetko pri vrhu.

U jednom trenutku trebao je postati svjetski slavan, ali baš nije imao sreće.





Veliki rekord, umalo i nesreća

Naposljetku, Bogdan Norčič imao je dobru karijeru skijaša skakača u kojoj je bio blizu pobjede na nekoliko natjecanja Svjetskog kupa. Ipak, karijeru je završio bez trijumfa. Najveći uspjeh postigao je 1979. godine, kada je osvojio drugo mjesto na natjecanju u Garmisch-Partenkirchenu, u sklopu poznate Novogodišnje turneje, čiji će “kralj” 2002. biti Sven Hannavald . No, Norčiča je “proslavio” još jedan skok, odnosno let, koji se na kraju uopće nije računao…

Na natjecanju na poznatoj “Velikanki” u Planici 1977. Bogdan Norčič bio je glavni skakač. On je trebao “zagrijati” domaće navijače, prije početka službenog dijela natjecanja. Norčič je i prije polijetanja došao u sukob s organizatorima. Iz sigurnosnih razloga tražio je da se početak piste pomakne najmanje dvije razine niže, kako bi se izbjegla svaka mogućnost “predugog” leta i slijetanja na ravni dio piste, što je vrlo opasno i gotovo nemoguće.

No, organizatori nisu htjeli odustati od svoje ideje pa su Norčiću postavili ultimatum da ili poleti s dodijeljenih mu vrata ili odustane od nastupa. Bogdan Norčič je na kraju, nakon razmišljanja, odlučio pristati poletjeti s vrata koju su mu organizatori postavili. Vjerojatno ni ne sluteći da će njegov let postati povijesni…

Zahvaljujući dužoj stazi, Norčič je na mostu postigao vrlo veliku brzinu od 114 km/h, što je ukazivalo na vrlo dug let. Bogdan Norčič odrazio se savršeno i odmah poletio vrlo visoko, što je oduševilo, ali i prestrašilo publiku. Već tada se vidjelo da će to biti vrlo dug let, koji će ugroziti aktualni svjetski rekord Tonyja Inauera, čiji je let bio dug točno 176 metara.

Nakon nekolikomsekundi, prilično sigurnog leta s manjim problemima, Bogdan Norčič se konačno spustio na tlo na točno 181 metar, što je bilo pet metara više od trenutnog svjetskog rekorda. No, Bogdan Norčič nije postao svjetski rekorder.









Prilikom doskoka, kako su neki stručnjaci kasnije objasnili, zbog naglog spuštanja s velike visine, Bogdan Norčič je čučnuo i tom prilikom samo rukama malo dotaknuo tlo. Ipak, to je bilo dovoljno da poništi njegovu udaljenost leta. Bogdan Norčič je odmah nakon završetka leta bijesno raširio ruke i odmahnuo glavom, a iako su to mnogi protumačili kao ljutnju jer je dotaknuo tlo i tako ostao bez rekorda, to nije bio slučaj.

Naime, kako je kasnije posvjedočio jedan od organizatora, Norčič je bio bijesan jer je pušten u let s vrata dalje nego što je trebalo te mu je time život bio ugrožen. O tome je pričao:

"Bio sam prestrašen. Kao nikad. Srce je htjelo iskočiti, pobjeći. Tih sedam sekundi, koliko je trajao let, za mene su bile cijela vječnost. Visoko u zraku bio sam potpuno bespomoćan. Htio sam se spustiti na snijeg, ali nisam mogao. Odozgo rekordni skok izgleda neusporedivo strašnije. Sve mi je bilo u redu. I znao sam da ako padnem na ravni dio piste, svi liječnici svijeta me neće sastaviti. Sjetio sam se svega, djetinjstva, obitelji, rekao sam sebi: 'Je li ti to trebalo, Bogdane?' Snijeg sam dodirnuo rukom zbog straha, a ne zbog kršenja nekih zakona fizike. Možete ostati na nogama čak i na dugim letovima. Samo mi nije jasno ima li to smisla? Sutra će netko probiti granicu od 200 metara. Prekosutra će krenuti dalje, u lov na još luđe udaljenosti. Do kada?"









Bogdan Norčič, koji je 2004. godine preminuo u 51. godini nakon svog gotovo povijesnog leta.

Oni koji su poznavali Norčića kasnije su ispričali medijima da je vrlo rijetko govorio o svom letu s Planice te da je bio malo razočaran što nije postao rekorder, ali i da ga je iznenadio kako se taj let odvijao…

Umro je 2004. godine, imao je samo 51 godinu.