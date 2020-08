LUTRIJA JEDANAESTERACA ARSENALU! Community Shield na Emiratesu

Arsenal je odigrao odlično prvo poluvrijeme, a u 12. minuti susreta su poveli protiv Liverpoola. Prekrasan gol zabija Aubameyang za prednost od 1:0.

Šest minuta kasnije umalo i drugi gol u mreži prvaka Engleske. Odličnu akciju pokušava završiti Nketiah, ali Alisson je sjajno obranio njegov udarac.

Nije Liverpool napravio previše u prvom dijelu. Imali su nekoliko napada izabranici Jurgena Kloppa, ali na odmor se otišlo rezultatom 1:0 za Arsenal.

U nastavku Liverpool je kontrolirao igru i pokušavao je na sve načine doći do izjednačenja. Mane je imao šansu za izjednačenje ali Martinez brani, no u 73. minuti Redsi ipak dolaze do gola.Za 1:1 pogađa Minamino.

Do kraja susreta oba tima su imala svoje šanse. Ipak, nitko nije uspio zabiti za pobjedu te je ostalo je 1:1 i pristupilo se izvođenju penala, gdje se bolje snašao Arsenal i odnio prvi trofej sezone.