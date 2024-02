Luki Modriću mrvice u derbiju, Budimirova forma mora razveseliti Dalića

Real Madrid je na Santiago Bernabeu razbio najveće iznenađenje La Lige Gironu s visokih 4:0 i tako pokazao tko je gazda u Španjolskoj ove sezone.

Kraljevski klub sada ima pet bodova prednosti nad Gironom, čak 11 nad Barcelonom i čini se kako momčad Carla Ancelottija sigurno grabi prema novom naslovu, s i dalje mizernom minutažom našeg Luke Modrića.

Luka je protiv Girone ušao u 70. minuti pri 4:0 ta Real zamijenivši Tonija Kroosa, a u tih 20. minuta na terenu Modrić je ponio kapetansku traku, no promjene rezultata više nije bilo. Golove pogledajte OVDJE.

Real Madrid reminding Girona who the big boys in La Liga are ⚪️💫 pic.twitter.com/BdCRFoV3Je

