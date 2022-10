‘LUKA, NEMOJ GLAVOM TAMO GDJE NE BI NITI NOGOM’: Čudesni Hrvat svima prkosi, ali najvažnija je samo jedna stvar

Autor: Andrija Kačić Karlin

Budimo samo obični, dobri ljudi. I razmišljajmo pozitivno. Uopće nam ne treba biti bitno kada će se fenomenalni, najbolji hrvatski igrač svih vremena, Luka Modrić, oprostiti od reprezentacije, kasnije i od aktivnog igranja. Neki su ovi dana izvukli neke njegove citate gdje je, kao, najavljivao da će se od „vatrenih„ oprostiti nakon svjetske smotre u Kataru…

Neki su, pak, predviđali da je idealna situacija da se Luka oprosti od nacionalnog dresa u lipnju sljedeće godine na „final fouru” Lige nacije. Po mogućnosti, s trofejem!

Od Luka smo uvijek tražili i dobivali najviše, ali sada mu s 37 godima nametati nekakav pritisak na vrat nije samo kontraproduktivno, već i bezobrazno. On je u takvim igračkim i životnim godinama da ga i najmanja ozljeda može onesposobiti. Prije bismo, nasuprot onome što želimo od njega, morali gledati kako će igrati još sljedećih nekoliko klupskih utakmica. I pritom se moliti da ga zaobiđe i lakša, kamoli teža ozljeda.





Luka je neupitni autoritet

Luka svaki trening i utakmicu shvaća isto, uklizava i baca se u reklame i tijekom vježbanja, kao što isto čini i u službenoj utakmici protiv autsajdera ili neke svjetske momčadi. On je jednostavno takav, sve što je u nogometnom životu stekao bilo je to na način da se niti jedne jedine sekunde nije štedio.

I sad on, sve da se i hoće poštedjeti do svjetske smotre u Kataru, on to jednostavno ne može. A ne može jer ne zna drugačije. Tu nam leži jedina opasnost, tu postoji strah da slučajno ne ostanemo bez Luke.

Naravno da mi želimo Modrića što duže u reprezentaciji, pa i na završnom turniru Lige nacija, ali teško je to izgovoriti naglas. Znajući njegove godine, navade, zacijelo i umor i zasićenje. K tome, finalni turnir Lige nacija je na rasporedu usred kvalifikacija za Euro u Njemačkoj 2024. godine. Tko zna kakve će zamisli i vizije biti kod izbornika Dalića…

On, veličanstveni Luka Modrić reprezentaciji, Daliću i suigračima nije potreban samo kao igrač, borac i kretor na terenu. Njegovo liderstvo na terenu, u svlačionici, hotelu, to je njegov najveći „forte„. On je neupitni autoritet, produžena ruka trenera. On mlađe bodri i tješi, starije upozorava , sve skupa drži na okupu. Jer, kada ostali vide kako on „umire” na treningu svi od sramote ne mogu nego da ga kopiraju. On je zanos, nadahnuće, mi pisci volimo reći – kotač zamašnjak.

Ostati bez njega za SP u Kataru bilo bi kao potonuće broda. Zato je bespredmetno i glupo razmišljati kada će se Luka Modrić oprostiti od reprezentacije. Neka se oprosti kadgod želi, samo neka nam ostane zdrav ovih nešto manje od mjesec dana i neka nas povede daleko na turniru u Kataru.

Običaj je velikih igrača da se najprije oprosti od reprezentacije, da se malo odmore, ostave prostor za mlade, te potom odigraju još nešto za klub. Zacijelo će biti tako i s Modrićem. I neka igra nakon što se pozdravi s „vatrenima”, i dalje ćemo ga pratiti i željeti mu dobro zdravlje i vrhunsku formu.









Luka Modrić još uvijek prkosi svim biološkim zakonima i nagađati kada će se oprostiti od reprezentacije je malo sarkastično i degutantno prema njegovoj veličini i pojavi. Jedino što se imamo pravo nadati jest ovo što smo rekli.

Nek’ nam ostane zdrav do početka svjetske smotre, s njim je Hrvatska gorostas, ta on je još uvijek najbolji igrač prošlog svjetskog prvenstva, kao što je Hrvatska još uvijek doprvak svijeta. I mi bismo mu malo nešto poručili, a znamo da nas neće poslušati, jer to onda ne bi bio on. Ali, nek se pripazi još ovih nekoliko utakmica, ne mora ići glavom tamo gdje drugi ne bi išli nogom. Luka, čuvaj nam se.