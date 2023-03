LUKA MODRIĆ U ZANIMLJIVOM RAZGOVORU! Svi čekaju odgovor legende, a najavljuje se i novi sastanak

Luka Modrić ovog je tjedna s reprezentativnim suigračima i očekuje se da će sutra od početka utakmice predvoditi Vatrene u utakmici protiv Walesa na početku kvalifikacija za Europsko prvenstvo 2024. u Njemačkoj, a dok traju pripreme za Velšane na Poljudu, nije zamrla priča koja može utjecati i na Modrićev nastavak puta u dresu reprezentacije.

Čeka se odgovor na pitanje o klupskom nastavku karijere 37-godišnje hrvatske legende, a dok traje neizvjesnost o produženju suradnje s Real Madridom, Modrić je u Splitu imao i zanimljivi razgovor s poznatim bivšim Hajdukovim igračem Goranom Vučevićem, kasnije trenerom splitskih Bijelih, a sada sportskim direktorom saudijskog Al Nassra.

O tome pišu Sportske novosti, donoseći i glavnu temu razgovora. Traje interes da Modrić poslije završetka ove sezone ode u Al Nassr, u kojem bi se pridružio Cristianu Ronaldu, a Vučević je došao ispitati kako stoje stvari i provjeriti može li se kapetana Vatrenih ‘otopliti’ za promjenu klupske sredine.

Za sada, Modrić još uvijek čeka odgovor na pitanje o planovima Reala s obzirom na to da mu je prioritet nastavak suradnje s klubom u kojem je već 10 i pol godina, od ljeta 2012., a ponudu za novi ugovor još nema. Podsjetimo, sadašnji istječe po završetku sezone.

Ne bude li Realove reakcije, u igru bi ušle druge opcije. Al Nassr je pokazao da je zagrijan, a Modrića bi htio ponovno spojiti s Cristianom Ronaldom s kojim je od 2012. do ’18. zajedno bio u dresu madridskog klupskog velikana.

Saudijci imaju na raspolaganju jako puno novca za privlačenje velikih nogometnih zvijezda, a u slučaju Ronalda, to su pokazali s iznosom za koji se spominje da je nešto veći od 200 milijuna eura za dogovorenu suradnju na dvije i pol godine.

Koliko bi bogata ponuda bila primamljiva za Modrića, tek treba vidjeti, no za sada, u prvom planu ipak ostaje Real čija se reakcija i dalje čeka.

Rasplet ove priče zanimljiv je i hrvatskoj reprezentaciji s obzirom na to da bi Modrićev mogući odlazak bogatim Saudijcima mogao značiti i lakši nastavak puta u reprezentativnom dresu. Realov stav bi tu mogao biti drugačiji, sa željom da 37-godišnji legendarni kapetan završi svoj put s Vatrenima.

U međuvremenu, najavljen je i susret na kojem bi se o Modriću i mogućem dolasku u Al Nassr pričalo u Saudijskoj Arabiji.

O tome na Twitteru piše talijanski novinar Rudy Galetti, donoseći informaciju kako ima potvrdu da je dogovoren sastanak predstavnika Al Nassra i Modrićevih zastupnika, a bit će održan vrlo brzo, najvjerojatnije za tjedan dana u Rijadu.

Ondje bi Saudijci približili detalje svoje ponude za kapetana Vatrenih, njihov pritisak raste.

Everything confirmed: by the end of the month (in all likelihood on 31 March) there will be a meeting in Riyadh between #AlNasr and #Modric's entourage.









The 🇸🇦 club will deep dive into the details of the offer for the 🇭🇷 midfielder.

— Rudy Galetti (@RudyGaletti) March 23, 2023