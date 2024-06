Luka Modrić preko noći ostao bez dvojice suigrača u Real Madridu

Kapetan hrvatske nogometne reprezentacije Luka Modrić ostao je praktički preko noći bez dvojice suigrača u redovima madridskog Reala. Tako od sljedeće sezone u redovima ‘Kraljevskog kluba’ više neće igrati Nacho Fernandez (34) i Joselu (34).

Španjolski branič Nacho, koji je 23 godine igrao za Real, postao je posljednje veliko ime europskog nogometa koje je prešlo u saudijsku Pro ligu, pridruživši se novopromoviranom Al-Qadsiahu.

Al-Qadsiah iz Khobara, koji je osvojio saudijsku prvu ligu 2023./24. i napredovao u prvu ligu, objavio je u četvrtak da je potpisao ugovor s Nachom. Ovaj 34-godišnjak pridružio se Realu 2001. kao mladi igrač, a za njihovu prvu momčad debitirao je 2011. godine.

🚨⚪️ Understand Real Madrid have just activated the buy option from Espanyol for Joselu, worth €1.5m.

↪️🇶🇦 Real Madrid will formally sell Joselu to Qatari side Al Gharafa for the same price.

Joselu will sign two year deal with option at Al Gharafa, as exclusively revealed. pic.twitter.com/wHa76CvaFc

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) June 27, 2024