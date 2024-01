Luka Modrić opet u društvu najboljih na svijetu, a mnogi su ga otpisali

Još jedno priznanje dobio je naš Luka Modrić, kada je svjetska udruga profesionalnih nogometaša FIFPRO, u srijedu objavila popis 23 nogometaša u izboru za najbolju postavu svijeta sastavljenu od 11 igrača.

Među njih 23 našao se i kapetan hrvatske reprezentacije Luka Modrić, koji je naravno u konkurenciji veznih igrača, a protivnici su mu redom puno mlađi igrači i jedan suigrač.

U izboru za vezni red konkurienti su mu mlađi klupski kolege Jude Bellingham i Federico Valverde, zatim trojac iz Manchester Cityja Kevin de Bruyne, Rodri i Bernardo Silva te Barcelonin veznjak Ilkay Gundoğan.

The 2023 FIFPro Men’s XI nominees are in 🗳️ pic.twitter.com/Tn7nPaSK0p

