LUKA MODRIĆ O ČUDESNOM OPORAVKU! Znakovita izjava kapetana Vatrenih

Autor: Dnevno.hr/G.I.Š.

Nogometaši Real Madrida u srijedu igraju uzvratnu utakmicu polufinala Lige prvaka protiv Manchester Cityja, a igrači ‘Kraljevskog kluba’ odradili su konferenciju za medije prije sutrašnjeg ogleda, koji počinje od 21 sat na Etihadu.

Modrić i društvo danas si sletjeli u Manchester, a na početku gostovanja u Engleskoj, dočekala ih je neugodnost na aerodromu, gdje su morali čekati 40 minuta na autobus da ih odveze do hotela.

Dobar osjećaj

Pred novinare su stali Luka Modrić i Carlo Ancelotti, a prvi je govorio kapetan Vatrenih:

“Imam jako dobar osjećaj glede sutrašnje utakmice. Jako želimo doći do novog finala i želimo to pokazati. Uvijek smo u vrhu, u polufinalima i finalima i to je nešto veliko. Opet to želimo jako, jako puno”, rekao je Luka i nastavio:

“Sve trofeje. To već samo po sebi govori puno. Ali želim govoriti i o trudu, ponašanju ove momčadi. Jer, ne može se uvijek pobjeđivati, treba se nositi s problemima koji ti dolaze i to je ključno”, izjavio je Modrić i naglasio:

“Osjećamo nevjerojatan ponos zbog svega što smo uradili do sada. To je za pohvalu”, naglasio je Luka Modrić.

Nakon Modrića na red je došao i Ancelotti, koji je započeo u svom stilu:

“Toliko smo već puta igrali ovakve utakmice. Kad vidim njega i moje suigrače osjetim mirnoću. Imamo puno povjerenje u naše kvalitete i naš nogomet. S tim, možemo reći da idemo odigrati sjajnu utakmicu. Igrati u finalu bilo bi impresivno”, rekao je trener Reala, a Luka je apostrofirao koliko bi mu značilo šesto finale:

“Uh, jako puno. Još uvijek se sjećam onog videa kojeg nam je dao Zidane kada je govorio o dinastiji. Naravno, imamo na umu mogućnost da bi se čitava priča mogla još produbiti. Ali, kada samo igraš takve utakmice, već si motiviran”, rekao je Luka i naglasio:

“Ne treba ti dodatan motiv. Kada znaš da si tako blizu finala, želiš dati sve od sebe. Na pragu smo toga da učinimo nešto povijesno”, rekao je Modrić pa se osvrnuo na finale Lige prvaka:

“Da, velika je to, ogromna utakmica. I osjećamo se ugodno u njima. Volimo Ligu prvaka jer je to naš turnir. Osjećaj je sjajan jer znamo da smo je osvojili već mnogo puta. Vjera u nas same je enormna”, kaže Modrić.

Pokušao nešto drugačije

“Uf, koje dobro pitanje. Svaka era ima svoje zvijezde. Bio je to Cristiano Ronaldo, naprimjer, a sada imamo Vinija i Rodryga koji idu tim putem. Uvijek će biti takvih igrača. Nema tu razlike. Danas je sve to praćenije na društvenim mrežama, prije toga nije bilo. Vremena se mijenjaju”, rekao je Luka svoje mišljenje o nogometnim zvijezdama pa otkrio kako se brzo riješio ozljede:

“Kada sam se ozlijedio, htio sam napraviti sve da budem spreman za ovakve utakmice. Sjećam se da sam 2015. prije ogleda s Atleticom također bio izvan stroja, a propustio sam i Juventus kasnije. Nisam htio propustiti to opet”. rekao je Modrić i otkrio:

“Probao sam nešto drugačije i poslušao savjet nekoliko svojih prijatelja i ispalo je dobro. Vratio sam se i prije no što sam očekivao, sada sam spreman”, naglasio je kapetan Vatrenih i komentirao sutrašnji sraz protiv Cityja:

“U prvom poluvremenu su bili bolji, ali mi smo rasli u igri i zabili gol. Mogli smo zabiti još jedan, ali oni su izjednačili i ostalo je 1:1. Znali smo već tada da ovaj ogled neće biti odlučen nakon prve utakmice. I sada smo tu, osjećamo se dobro, mislim da su izgledi na 50-50. Odlučivat će nijanse, moramo biti kao jedno, maksimalno fokusirani”, završio je Luka Modrić.