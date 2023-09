Luka Modrić konačno prelomio i otkrio razloge susreta s Beckhamom u Dubrovniku

Luka Modrić već dugi niz godina dio svog odmora provodi na Jadranu s obitelji, a ove godine fotografi su ga uhvatili s Davidom Beckhamom kod Dubrovnika. Počele su priče o zajedničkom projektu, karijeri iza karijere u Miamiju, evo što je na kraju istina…

Naime, popularni kapetan govorio je o tome za SN i tamo je otkrio zašto se susreo s Beckhamom.

“Kao i uvijek kada se vratim kući u Zadar, gdje sam s obitelji proveo veći dio odmora, uz tjedan plovidbe prekrasnim Jadranom. U Zadru sam mogao više vremena biti s roditeljima, sestrama, prijateljima, u domaćem ambijentu koji me najviše napuni energijom. Možda mi je baš zbog tog gušta ovaj mjesec odmora prošao brzo kao ni jedan do sada.”, rekao je Luka.





Progovorio o Dubrovniku

Neki mediji u Španjolskoj već su ga pogurali u Miami nakon susreta s Beckhamom.

“Ma joj, s Beckhamom i obitelji smo se sasvim slučajno sreli. On je i drugu godinu zaredom dio odmora proveo u Hrvatskoj, i očito je da mu se to jako sviđa. S mojom obitelji išao sam u jedan restoran gdje je i on navratio sa svojima i normalno je da smo popričali, ali o odmoru u Hrvatskoj, užitku plovidbe Jadranom, otocima, hrani, našim ljudima.”, rekao je i zaključuje tu temu:

“Beckham je veliki gospodin i vrlo ugodan sugovornik, kao i njegova supruga i djeca.”

Čini se da nema govoru o nikakvom poslu, ali nikad se ne zna, kontakt je uspostavljen…