LUKA MODRIĆ JEDNIM POTEZOM ODAGNAO DVOJBE! Potez kapetana sve govori

Iako smo već navikli da Real Madrid i njegov predsjednik Perez odugovlače s potpisom ugovora Luke Modrića, ove sezone pojavila se opcija iz Saudijske Arabije, koja je zagolicala maštu medija i navijača te su se pojavile razne priče kako Luka napušta Real.

Saudijci su postali jako aktivni na nogometnom tržištu od kada su doveli Ronalda u ligu, a sada čine sve kako bi na tu destinaciju privukli senatore Reala Modrića i Benzemu.

Tako se po informacijama Luki nudi 120 milijuna eura za tri godine ugovora i krenula je priča kako je Modrić prihvatio ugovor i odlazi u Saudijsku Arabiju.

Ništa od toga

No Fabrizio Romano je u svojoj objavi o cijeloj zavrzlami oko Luke Modrića napisao:

“Luka Modrić nema namjeru otići…i neće otići. Ništa se neće dogoditi sa Saudijcima. Novi ugovor bit će spreman uskoro”, napisao je Romano, a onda je Luka Modrić lajkao njegovu objavu i time dao do znanja kako razmišlja.

Luka Modrić has no intention to leave… and he won’t leave. Nothing will happen with Saudi. New deal will be done soon.

