Luka Modrić je postao dio najvećeg problema Reala, Hrvatov potez komentirao i Ancelotti

Autor: Dnevno.hr/K.I.

Real Madrid je prohujao svojom skupinom Lige prvaka sa šest pobjeda u isto toliko susreta i sada se okreću domaćem prvenstvu i nokaut fazi najelitnijeg klupskog nogometnog natjecanja. Imao je sinoć Luka Modrić na gostovanju u Berlinu kod Uniona priliku upisati se među strijelce, ali njegov udarac s bijele točke nije našao put do mreže.

U 45. minuti susreta imao je kapetan hrvatske reprezentacije postati najstariji strijelac Reala u Ligi prvaka, ali je njegov udarac po sredini pročitao vratar Uniona Ronnow i obranio. Ali zato se Modrić istaknuo jako dobrim dodavanjima, od kojih se posebno ističe se ono u akciji za drugi gol Reala. U 72. minuti na lijevom krilu je odličnom loptom uposlio Frana Graciju, ovaj je ubacio u sredinu, pronašao Joselua koji glavom posprema za vodstvo Reala 2:1.

Zanimljivo je kako je Real od početka ove sezone propustio realizirati sva četiri jedanaesterca koja je pucao. Krenulo je s Viniciusom u predsezoni protiv Barcelone, a udarce s bijele toče prije Modrića nisu uspjeli pospremiti niti Rodrygo niti Joselu.

Ancelottijeva reakcija

Usprkos Modrićevom promašenom jedanaestercu Real je uspio slaviti kod Uniona 3:2, s maksimalnim učinkom prohujati do osmine finala, pa nije bilo prevelike žalosti za promašajem hrvatskog kapetana, ali činjenica je da ‘Kraljevi’ očito imaju problema s kaznenim udarcima. O svemu je nakon utakmice upitan trener Reala Carlo Ancelotti.









“Pronaći razlog zašto se to dogodilo je jako komplicirano jer je Luka obično hlada kada treba zabiti. Dodilo se dva puta da nije pogodio. Na treninzima šutiraju on, Bellingham, Rodrygo, Vinicius, Joselu…Što želite da vam kažem? Nadam se da će se to promijeniti”, pričao je Ancelotti nakon utakmice.

Inače je ovo bila 42. pobjeda Carla Ancelottija s Realom u Ligi prvaka, čime je prestigao legendarnog Miguela Munoza i postao najtrofejniji s Realom u povijesti ovog natjecanja. A Real je prošle sezone u službenim utakmicama imao realizaciju kaznenih udaraca 14 od 18. Tada je prednjačio Karim Benzema s devet od deset realiziranih, ali francuskog napadača više nema i ‘Kraljevi’ moraju pronaći čovjeka koji će pospremati udarce s bijele točke. Hoće li Modrić dobiti novu priliku?