LUKA MODRIĆ IGRAT ĆE VEĆ IDUĆU UTAKMICU!? Doktorica iz Beograda čudesno ozdravila kapetana: ‘Oporavlja se jako dobro i ima šansu za nastup’

Iako je Real Madrid poražen na gostovanju u San Sebastianu u utorak 2:0 i time prepustio prvenstvo u potpunosti Barceloni, treba im još jedna pobjeda za osiguravanje naslova, a pozornost na pressici prije jučerašnje utakmice bila je na ozljedama igrača kraljevskog kluba, ponajprije Modrića.

Luka je, kako već svi znaju, zaradio ozljedu bedrenog mišića i prognoze na prvu nisu i bile dobre, pretpostavljalo se da će kapetan Vatrenih pauzirati oko dva tjedna, što bi ga izbacilo iz finala Kupa kralja u subotu protiv Osasune, a upitan je bio u prvi ogled u polufinalu Lige prvaka protiv Manchester Cityja.

No Modrić nije želio propustiti te dvoboje te je otišao u Beograd kod poznate liječnice Kovačević, koja je očito napravila malo čudo s ozljedom i Luka se vratio treninzima u utorak.

Luka Modric is the only right answer. pic.twitter.com/Wdoy8xeinz https://t.co/6tHoePi8ju

— Mikael Madridista (@MikaelMadridsta) May 1, 2023