‘LUKA JE POSEBAN I NADAM SE DA ĆU BITI POPUT NJEGA’ Nesuđeni igrač Srbije oduševljen Lukom Modrićem

Autor: Dnevno.hr/ I.L

Real Madrid je na Anfieldu s visokih 5:2 svladao Liverpool u osmini finale Lige prvaka. I dok nogometni svijet čeka uzvrat mlada nada Liverpoola Stefan Bajčetić progovorio je o svom gotovo 20 godina starijem suparniku, Luki Modriću.

“Kad igraš protiv jednog od najboljih veznjaka u desetljeću, naravno da učiš od njega. Važno je imati to iskustvo iz velikih utakmica. Modrić je poseban” započeo je 18-godišnjak.

Zatim je dodao: “Jako je miran na lopti, ne osjeća pritisak. Ako ga napadneš, on je svjestan svega oko sebe. To me jako impresioniralo. Nadam se da bih jednog dana mogao biti poput njega, ali ne znam…”





Odbio Srbiju

Bajčetić je potpuno neočekivano nakon prvenstva u Katru dobio veliko povjerenje Jürgena Kloppa te ga je odlično iskoristio. Sve češće igra od prve minute.

Njegov otac Srđan bivši je nogometaš, majka mu je Španjolka, a Stefan je rođen i odrastao u španjolskom Vigu. Srđan Bajčetić je od 1994. do 1997. godine igrao za Celtu Vigo, a Stefan je rođen upravo u Vigu.

Ima pravo nastupa i za Furiju i za Orlove, ali je kroz karijeru nastupao za mlade španjolske vrste. Marca je nedavno pisala da će mladi veznjak odabrati Španjolsku prije Srbije bez obzira na pritisak srpskog saveza.