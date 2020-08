LUDO, TO JE POTPUNO LUDO! Poznati branič ne može se načuditi potezu Chelseaja

Nakon predstave našeg Marija Pašalića protiv PSG-a i golčine koja je Atalantu umalo odvela u polufinale, reakcije na njegovu igru ne prestaju.

Tako je na Twitteru jedan fan prokomentirao riječi Rija Ferdinanda, nekadašnjeg braniča ManU-a, a sadašnjeg komentatora, o Pašaliću.

Rio Ferdinand on Chelsea’s decision to sell Mario Pasalic: "Crazy, It’s crazy!. He was a Chelsea player for six years! They’ve just sold him for £12m"

— Vince™ (@Blue_Footy) August 13, 2020