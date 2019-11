LUDNICA U LONDONU: Tsitsipas se u svom premijernom nastupu prošetao do polufinala!

Grčki tenisač Stefanos Tsitsipas u svom je drugom meču na završnom ATP Mastersu u Londonu došao i do druge pobjede, svladao je branitelja naslova Nijemca Alexandera Zvereva 6:3, 6:2 te tako zasjeo na vrh skupine “Andre Agassi” i osigurao nastup u polufinalu turnira.

Meč dva mlada izdanka “bijelog sporta” bio je neizvjestan samo do 3:3 u prvom setu, a nakon toga inicijativa prelazi na stranu Grka. Tsitsipas je dobio prvi set sa 6:3, da bi na početku drugog otišao do nenadoknadive prednosti od 4:1, Zverev ipak nije Nadal, barem kada su epski povratci u pitanju. Na kraju je Tsitsipas dobio drugi set sa 6:2 te se plasirao u polufinale završnog Mastersa u svom premijernom izdanju na završnom turniru.

Stefanos Tsitsipas easily beats Alexander Zverev 6-3, 6-2 to qualify for the SFs in London in his ATP Finals debut. Played so so well this week.

Nadal, Zverev, Medvedev call all still qualify on Friday pic.twitter.com/UHud0wi20y

