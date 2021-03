LOVRO MAJER ODUŠEVIO ENGLEZE: Podsjetio ih na Luku Modrića do u detalj

Engleskim fanovima nije promakao detalj kako Lovro Majer nastavlja tradiciju odličnih igrača s brojem 10 iz zagrebačkog Dinama, a Majer ih je podsjetio na kapetana naše reprezentacije i bivšeg playa Tottenhama Luku Modrića.

Navijači Saintsa još uvijek se rado sjećaju vremena kada je Luka dirigirao u Londonu, prije Reala, a sada im je Lovro pravi deja vu, od frizure preko trake do broja na majici.

Tako je jedan na svom Twitter profilu napisao:

Lovro Majer is just a dictionary definition of Croatian no10, right down to the hairband.

“Lovro Majer je rječnička definicija hrvatskog broja 10, sve do trake za kosu”, napisao je prvi na Twitteru.

I'm only here for the Croatian playmakers and Lovro Majer – with his Luka Modric haircut, Luka Modric hairband and Luka Modric shirt number – has got me dreaming

— James Benge (@jamesbenge) March 11, 2021