LOVRO MAJER KAO PRIRODNI NASLJEDNIK MODRIĆA? ‘Zašto bih si ja sam stavljao takav pritisak’

Autor: Andrija Kačić Karlin

„Ne znam kada sam se osjećao bolje„, sukus je izjava hrvatskog nogometnog reprezentativca Lovre Majera uoči prijateljskog sraza Hrvatske protiv Bugarske u Dohi u subotu u 16 sati po srednjoeuropskom vremenu.

“Svi očekujemo dvije pobjede i mislim da smo spremni za to. S druge strane, na nama nije preveliki pritisak, uživamo u Dohi, stvarno nam je lijepo i uvjeti su prekrasni. Opušteniji smo nego na prijašnjim okupljanjima. Jednom riječju uživamo“. Isto tako, bitno je uigravanje sustava 3-5-2, jer je dobro imati više opcija u igri. Što smo raznolikiji to smo opasniji. Ove utakmice su u svakom slučaju dobra prilika za uigravanje novog sustava igre. Nisam prečesto u karijeri igrao u sustavu 3-5-2, ali spreman sam za to, mogu se prilagoditi na sve što treba i siguran sam da po tom pitanju neću imati problema“.

O pričama da je on prirodni nasljednik Luke Modrića u reprezentaciji kaže:

“Jako sam zadovoljan kada su u pitanju individualni nastupi i kad je u pitanju forma momčadi. Rennes igra jako lijep nogomet, a to pokazuje i stanje na prvenstvenoj ljestvici. Uživam u nogometu, napredujem i jako sam sretan. Modrićev nasljednik? Lijepo je pročitati natpise u novinama, usporedbe s Modrićem, ali ne obazirem se na to pretjerano. Ne treba na sebe stavljati takav pritisak. Iz svega toga treba izvući pozitivne stvari, jer je još daleki put do toga što je Luka napravio. No, lijepo je znati da netko prati to što radim. Konkurencija u veznom redu u reprezentaciji? Ne gledam na to kao na konkurenciju, čak štoviše, u reprezentaciji mi je sve lakše igrati. Ne obazirem se tko igra u veznoj liniji, nego učim od tih igrača. Uživam trenirajući i igrajući s njima. Međutim, spreman sam preuzeti odgovornost kad se to od mene traži. Osjećam se bolje nego ikada“, riječi su Lovre Majera.