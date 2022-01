LOVREN POSLAO PORUKU ĐOKOVIĆU: Sve je rekao sa samo nekoliko riječi…

Novak Đoković izašao je iz migrantskog smještaja u kojem je čekao rješenje svoje žalbe na zabranu ulaska u Australiju i odradio je prvi trening u Melbourne Parku, u domu prvog Grand Slam turnira sezone, gdje se očekuje da će idućeg tjedna krenuti u napad na svoj 10. naslov na velikom australskom turniru.

Đoković je počeo završni dio priprema za borbu za trofej zbog kojeg je došao u Australiju, a po završetku borbe na sudu uz odluku koja mu je išla u prilog, među porukama podrške bila je i ona koju je poslao Dejan Lovren.

Legendarni stoper Vatrenih bio je uz prvog tenisača svijeta i ranije, pružajući mu potporu nakon što je Đoković sletio u Australiju, poslije čega mu je bila poništena viza i spriječen ulazak u zemlju.

Nakon što je Đoković porukom na Instagramu objavio da kreće u napad na naslov, uz fotografiju s terena u Melbourneu u društvu u kojem je bio i njegov trener Goran Ivanišević, tu fotografiju na kojoj je i hrvatska teniska legenda Lovren je popratio željom da prvi tenisač svijeta uzme rekordnu 21. titulu u karijeri na Grand Slam turnirima i po riječima dugogodišnjeg obrambenog aduta Vatrenih – svima začepi usta. ‘Sretno Nole’, dodao je Lovren u svojoj poruci.

Lovren je imao poruku kojom daje potporu Đokoviću i u objavi na Twitteru. ‘Istina oslobađa’, napisao je, uz ‘hashtag’ u kojem su i riječi da stoji uz Novaka.

The truth will set you free. #istandwithnovak

— Dejan Lovren (@Dejan06Lovren) January 10, 2022