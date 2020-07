LOVREN NAPUSTIO LIVERPOOL! Klub se od njega i službeno oprostio, zahvalio mu i Klopp

Dejan Lovren i službeno je nakon šest godina napustio momčad Liverpoola! Trebao bi preći u ruskog prvak Zenit za približno 8 i pol milijuna eura odštete, iako sami detalji ugovora. Sa Zenitom iz Sankt Petersburga potpisat će ugovor na tri godine bez opcije automatskog produljenja.

Objavio je to njegov klub na službenoj stranici kluba i oprostio se od igrača koji je šest godina nosio dres Redsa. “Potvrđujemo da se Dejan Lovren pridružio Zenitu. Svi iz kluba želimo se zahvaliti Dejanu za njegov briljantan doprinos tijekom proteklih godina i želimo mu sve najbolje u njegovom novom izazovu”, stoji u objavi na stranici Liverpoola.

“Bio je jako bitan naš igrač”, poručio je i menadžer Liverpoola Jürgen Klopp na oproštaju od Lovrena.

We can confirm @Dejan06Lovren has joined @fczenit_en on a permanent transfer.

Everyone at the Reds would like to thank Dejan for his brilliant contribution over the years and wish him all the very best in his new challenge ❤️

— Liverpool FC (Premier League Champions 🏆) (@LFC) July 27, 2020