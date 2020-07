Lovren definitivno napušta Liverpool? Želi ga ruski velikan, a spominje se i cijena transfera!

Friški osvajač premierlige s Liverpoolom, naš Dejan Lovren već se dugo spominje kao onaj koji bi mogao napustiti redova Redsa. Fabrizio Romano, talijanski kolega novinar inače vrlo pouzdan u informacijama kad su transferi u pitanju, danas je objavio da će Lovren nakon šest godina na Otoku promjeniti klupsku adresu. Prema njegovim informacijama, ali i pisanju nekih britanskih medija, interes za dovođenjem našeg repreznetitivnog stopera pokazao je aktualni ruski prvak Zenit iz Sankt Petersburga. Već se šuška i koliko bi transfer trebao iznositi, spominje se cifra od 12 milijuna eura. Kako se kaže gdje ima dima ima i vatre pokazuje i činjenica da su se i pojedini navijači na društvenim mrežama počeli opraštati od Lovrena.

“Je li Dejan Lovren najbolji igrač? Nije. Ali njegova priča je inspirirajuća. Pobjeći iz ratne Bosne kao izbjeglica dok je bio dijete, nastaviti dalje i osvojiti Ligu prvaka, Premiership i srebro na Svjetskom prvenstvu je zaista nevjerojatno. Sve najbolje, Dejane”, stoji u objavi na Twitteru jednog od navijača.

Was Dejan Lovren the best player? No.

But his story is inspiring – to flee from war-torn Bosnia as a refugee when he was only a child, to go on and win the Champions League, Premier League and be a World Cup runner up is pretty incredible.

All the best Dejan 👊 pic.twitter.com/OYDvB3OuO2

— Laurie (@LFCLaurie) July 24, 2020