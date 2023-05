LOŠE VIJESTI ZA JOŠKA GVARDIOLA! Vatreni propusti utakmicu zbog ozljede

Joško Gvardiol zaradio je crveni karton u polufinalu Kupa njemačke i zbog toga će morati propustiti finale, kažnjen je s dvije utakmice ne igranja, a izgleda da je u međuvremenu zaradio i ozljedu.

Naime, u subotu njegov Red Bull Leipzig gostovao je kod Freiburga, a Joška nije bilo u zapisniku za ovo gostovanje u Bundesligi.

Kako su izvijestili iz njegovog kluba, Gvardiol je propustio utakmicu zbog ozljede, a ozbiljnost iste još je nepoznata.

Ozlijedio mišić

Štura informacija iz RB Leipziga je kako je Joško Gvardiol propustio utakmicu zbog problema s mišićem, ali podrobnije informacije klub nije objavio.

DFB have decided that Gvardiol’s red card in the German Cup Semi-Final against Freiburg will last 2 cup games which means he will not play the final and the first Cup game next season.

