Loše vijesti za Boyse u Grčkoj: Proširene optužbe, evo za što ih se još tereti

Autor: Dnevno.hr/P.V.

Boysi se nekako nadaju da bi prije Božića mogli u Hrvatsku, ali možda se to i neće tako skoro dogoditi. Prema vijestima iz Atene, čini se da se situacija komplicira…

Izjava Vassilisa Karkazisa, koji u postupku u Grčkoj zastupa jednog mladića, dovoljno oslikava težinu optužbi s kojom se uhićeni Boysi terete, a sad je na listu stavljena i nova optužba.





“U zahtjevu za puštanje iz pritvora objasnili smo da je naš branjenik samo s trojicom prijatelja putovao na trening svoje nogometne momčadi te da nije za ništa kriv osim što se našao na krivom mjestu u krivo vrijeme. Riječ je i o društveno vrlo angažiranom mladiću koji je nogometni entuzijast, ali nikako nije za bilo kakav oblik nasilja.”, otkrio je odvjetnik za Večernji list.

Na popisu je i urota

Evo i popisa djela za koje se Boysi terete, a na listi je i – urota.

Lista (ne)djela za Boyse: 1. Zločinačka organizacija: kazna zatvora od 5 do 10 godina i novčana kazna; 2. Eksplozija (izazivanje opasnosti za ljude: kazna zatvora od 5 godina do 10 godina, a budući da se dogodila na sportskom terenu, može doseći najviše 15 godina; 3. Opskrba i posjedovanje eksploziva u sportskim objektima: kazna zatvora od 6 mjeseci do 5 godina i novčana kazna.

4. Nasilje na sportskim događajima: zatvorska kazna od 6 mjeseci do 5 godina i novčana kazna; 5. Opasna tjelesna ozljeda u okruženju športskih priredbi: kazna zatvora od 10 dana do 3 godine, a zbog toga što se dogodila na mjestu priredbe može doseći najviše 5 godina.; 6. Narušavanje javnog reda i mira: zatvor 10 dana – 3 godine i novčana kazna, a zbog toga što se dogodilo u prostoru za sportska događanja, može doseći najviše 5 godina.

7. Oštećenje tuđe stvari: kazna zatvora od 1 godine do 5 godina; 8. Nezakonito nošenje oružja: zatvorska kazna od 6 mjeseci do 5 godina i novčana kazna od najmanje 600 eura; 9. Posjedovanje vatrenog oružja: kazna zatvora od 6 mjeseci do 5 godina; 10. Posjedovanje i korištenje baklji: zatvor 10 dana – 1 godina.









11. Paljevina: kazna zatvora od 10 dana do 5 godina; 12. Urota: kazna zatvora 10 dana – 3 godine ili novčana kazna, a budući da se dogodila na sportskom terenu, može doseći najviše 5 godina.

U svakom slučaju, pravna bitka tek počinje…