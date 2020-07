LOŠE VIJESTI S FLORIDE: Jedna od najvećih zvijezda NBA lige zaražena koronavirusom!

Zvijezda Houston Rocketsa, 31-godišnji američki košarkaš Russell Westbrook u ponedjeljak je objavio da je bio pozitivan na testiranju na Covid-19, koje je obavio uoči odlaska momčadi u Orlando, gdje će za nešto više od dva tjedna biti nastavljena NBA sezona.

Westbrook je vijest o tome da je zaražen koronavirusom objavio na društvenim mrežama. Momčad Houstona je na Floridu otputovala u četvrtak, a Westbrook nije bio među putnicima, baš kao ni James Harden te njihov novi suigrač Luc Mbah a Moute.

“Trenutačno se osjećam dobro, u izolaciji sam, i veselim se ponovno susretu sa suigračima kad mi to bude dopušteno”, napisao je Westbrook na Twitteru te zahvalio svima na dobrim željama i iskazanoj podršci, a na kraju dodao i upozoravajuću poruku:

“Molim vas, shvatite ozbiljno ovaj virus. Nosite maske!”

Trener Rocketsa Mike D’Antoni u nedjelju je izjavio da se nada dolasku Westbrooka, Hardena i Mbah a Moutea u Orlando za tri do četiri dana. Klub nije želio otkriti razlog zbog kojeg se spomenuti igrači nisu našli u zrakoplovu kojim je ostatak momčadi stigao na Floridu.

Igrači koji nisu došli s momčadi će po dolasku u Orlando morati biti u izolaciji, a sve dok ne budu imali dva uzastopna negativna testa na Covid-19 neće se moći pridružiti ostatku momčadi na treninzima.

— SportsCenter (@SportsCenter) July 13, 2020